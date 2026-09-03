España

Los medios británicos informan de ataques informáticos rusos al Palacio de Buckingham: Carlos III blinda la seguridad de la Corona

El monarca ha decidido destinar parte de los presupuestos a la mejora de las estructuras de ciberseguridad de la Casa Real, según ha informado el diario ‘The Mirror’

El rey Carlos III durante una ceremonia de entrega de los nuevos estandartes a la Guardia de Granaderos en el Palacio de Buckingham, Londres, 2026. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)
El rey Carlos III durante una ceremonia de entrega de los nuevos estandartes a la Guardia de Granaderos en el Palacio de Buckingham, Londres, 2026. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)
Guardar

La Casa Real británica es noticia este jueves y no por el regreso de los duques de Sussex, sino por una amenaza que llega supuestamente desde Rusia y que ha obligado a la institución a reforzar sus defensas. Los medios británicos han informado de una serie de ataques informáticos atribuidos a hackers rusos, que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sistemas del palacio, hasta el punto de que la Corona ha decidido invertir parte de su financiación anual en modernizar su infraestructura tecnológica.

Según afirma The Mirror, la preocupación tiene además un precedente. En octubre de 2023, la página web oficial de la familia real británica fue víctima de un ciberataque que consiguió dejarla fuera de servicio durante aproximadamente una hora y media. Ahora, ante el aumento de las operaciones rusas en esa denominada zona gris de los conflictos, Buckingham quiere evitar que una ofensiva similar vuelva a poner en jaque a la institución.

PUBLICIDAD

La decisión llega en un momento especialmente significativo para Carlos III y Camila. El monarca y su esposa se preparan para despedirse de Buckingham como residencia oficial una vez terminen las obras de renovación del histórico palacio. Una transformación que cambiará para siempre la relación del soberano con uno de los edificios más estrechamente ligados a la Corona británica.

El rey Carlos de Gran Bretaña, la reina Camila, el príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis, Ana, princesa Ana y otros funcionarios aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe/Foto de archivo)
El rey Carlos de Gran Bretaña, la reina Camila, el príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis, Ana, princesa Ana y otros funcionarios aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe/Foto de archivo)

El Gobierno británico ha previsto elevar el llamado componente central de la Subvención Soberana de 72 millones de libras en 2026 a 99 millones en 2027. Esta partida permitirá, entre otras cuestiones, “reemplazar los sistemas obsoletos para fortalecer la ciberseguridad e instalar sistemas de calefacción energéticamente eficientes”, ha informado el ministro de Hacienda, Dan Tomlinson.

PUBLICIDAD

El incremento presupuestario se produce, además, porque la agenda de Carlos III y de otros miembros de la familia real es más intensa que durante los últimos años del reinado de Isabel II. El actual monarca ha recuperado un mayor número de compromisos internacionales y visitas de Estado, lo que supone también un aumento de las necesidades logísticas y de seguridad de la institución.

Varias personas se congregan frente al Palacio de Buckingham tras el anuncio de que el rey Carlos de Gran Bretaña no residirá allí una vez finalizada su remodelación de 10 años, que concluirá el próximo 26 de junio de 2026. (REUTERS/Jaimi Joy)
Varias personas se congregan frente al Palacio de Buckingham tras el anuncio de que el rey Carlos de Gran Bretaña no residirá allí una vez finalizada su remodelación de 10 años, que concluirá el próximo 26 de junio de 2026. (REUTERS/Jaimi Joy)

Carlos III y Camila se alejan de Buckingham

Pero la gran noticia para la familia real se encuentra en otro lugar. Carlos III y Camila han decidido no convertir Buckingham en su residencia personal cuando finalice la reforma lleva casi diez años en proceso. El matrimonio continuará viviendo en Clarence House, residencia del rey desde 2003 y antiguo hogar de la Reina Madre.

La decisión supone un cambio de enorme simbolismo. Buckingham ha sido la residencia oficial del soberano británico desde 1837, cuando la reina Victoria llegó al trono y convirtió el palacio en el corazón de la vida de la monarquía. Durante generaciones, sus salones han sido escenario de celebraciones, recepciones, encuentros diplomáticos y algunos de los momentos más importantes de la Corona.

Ahora, Carlos y Camila prefieren mantener allí una presencia más vinculada a sus obligaciones institucionales que a su vida privada. Seguirán utilizando determinadas estancias y celebrando actos oficiales, pero su hogar permanecerá en Clarence House.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El cambio también permitirá abrir Buckingham todavía más al público. La ausencia permanente del rey y la reina facilitará ampliar las posibilidades de visita y reducir algunas de las restricciones de seguridad que existen cuando el soberano se encuentra dentro del edificio.

Las obras, que se prolongan desde hace una década y cuentan con un coste aproximado de 369 millones de libras, incluyen la renovación de tuberías, cableado, calderas y otras instalaciones esenciales para evitar problemas como incendios o inundaciones.

Temas Relacionados

Carlos IIICasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo y divulgador: “No siempre que tengas ansiedad dentro de tu relación significa que tengas apego ansioso”

El psicólogo ofrece una visión alternativa en la que es la propia dinámica de la pareja la que genera el malestar

Fran Sánchez, psicólogo y divulgador: “No siempre que tengas ansiedad dentro de tu relación significa que tengas apego ansioso”

El pueblo templario que domina el interior de Castellón: una roca, un castillo y vistas de 360 grados

Una mola centenaria y un horizonte sin obstáculos convierten a esta localidad en un destino ideal para una escapada de fin de semana en el que admirar las vistas del campo

El pueblo templario que domina el interior de Castellón: una roca, un castillo y vistas de 360 grados

Una criatura ‘inmortal’ enviada por paquetería en una botella de agua: rescatan 17 ajolotes en el País Vasco

La Ertzaintza investiga a dos personas por posibles delitos de maltrato animal y tráfico de especies protegidas, pues está en peligro crítico de extinción

Una criatura ‘inmortal’ enviada por paquetería en una botella de agua: rescatan 17 ajolotes en el País Vasco

Precio de la luz en España este 4 de septiembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 4 de septiembre

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Al abordar la responsabilidad de la crisis, el líder de Vox afirmó que el Ejecutivo está “encubriendo al invasor”

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

ECONOMÍA

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo