España

Las extrabajadoras de Julio Iglesias que lo denunciaron por agresión sexual presentan una querella contra él en la Audiencia Nacional

El escrito fue presentado el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia

Julio Iglesias. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Julio Iglesias. (IMAGEN DE ARCHIVO).
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Rebeca y Laura presentan una querella en España contra Julio Iglesias para que se investiguen las denuncias sobre presunta explotación laboral, trata de seres humanos, agresiones sexuales, lesiones y trato degradante. Las dos extrabajadoras, cuyos nombres son ficticios para preservar su identidad, sitúan los hechos denunciados en 2021, cuando trabajaban en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana.

Según Women’s Link, organización que acompaña a las querellantes, el escrito fue presentado el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Rebeca y Laura solicitan que la justicia española determine si abre una investigación y que se les concedan medidas específicas de protección durante el procedimiento.

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La querella sostiene que Julio Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias bajo un clima de intimidación. Women’s Link afirma que las denunciantes describen acoso y agresiones sexuales continuas, además de condiciones laborales forzadas y degradantes.

La querella pide medidas de protección

La querella presentada por Rebeca y Laura solicita que un tribunal especializado examine los hechos denunciados, presuntamente ocurridos en 2021 en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana. El escrito plantea posibles delitos de trata con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de los derechos de las trabajadoras.

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Women’s Link sostiene que los tribunales españoles pueden conocer el caso a partir del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La organización argumenta que esa norma permite perseguir delitos cometidos fuera de España cuando existen vínculos con el país, entre ellos la nacionalidad española de la persona denunciada y la consideración delictiva de los hechos en los lugares donde habrían sucedido.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

Las querellantes piden también medidas de protección mientras avanza el procedimiento. Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, afirmó: “Garantizar que Rebeca y Laura puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad es fundamental”. La entidad reclama que el análisis judicial atienda a las denuncias y a las obligaciones derivadas de tratados internacionales ratificados por España.

Laura explicó que su propósito es evitar que otras mujeres sufran situaciones similares: “Las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”. Rebeca señaló que actúa por ella, por las mujeres que trabajan en las casas del cantante y por República Dominicana. “Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible”, manifestó.

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