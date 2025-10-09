Milhojas de calabaza: un plato principal ideal para el otoño

El milhojas es una elaboración que, normalmente, se suele consumir como postre. Sin embargo, esta deliciosa variante con calabaza es una opción muy buena para servir como entrante o, incluso, como preparación principal.
Este plato tiene sus raíces en la cocina mediterránea, aprovechando productos de temporada como la calabaza y realzando el sabor con quesos intensos y hierbas como el romero, que aportan un toque especial.
La receta consiste en alternar rodajas finas de calabaza con bacon ahumado y lonchas de queso provolone, todo en capas y dentro de una fuente para horno. Se termina con parmesano rallado, un toque de romero fresco, sal y pimienta negra antes de hornear.
Aunque no contiene hojaldre, recibe este nombre por su característica estructura de capas que alternan ingredientes, creando un efecto visual y gustativo similar al milhojas tradicional.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Montaje del milhojas: 5 minutos
- Cocción en horno: 25 minutos
- Tiempo total: 40 minutos
Ingredientes
- 500 g de calabaza pelada
- 150 g de bacon en lonchas finas
- 200 g de queso provolone en lonchas delgadas
- 2 ramitas de romero fresco
- 40 g de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de sal fina
- Media cucharadita de pimienta negra recién molida
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Cómo hacer milhojas de calabaza con bacon y provolone, paso a paso
- Corta la calabaza en rodajas de unos 2 centímetros de grosor para que se cocinen de forma uniforme.
- Unta la base de una fuente para horno con aceite de oliva virgen extra.
- Coloca una capa de rodajas de calabaza cubriendo el fondo. Encima, reparte varias lonchas de bacon y cubre con una capa de queso provolone.
- Repite el proceso formando capas hasta acabar los ingredientes, finalizando con una capa de calabaza.
- Añade sal y pimienta negra recién molida sobre la superficie, junto con las hojas del romero desmenuzado y el queso parmesano rallado.
- Hornea a 190 °C durante 25 minutos, hasta ver la superficie dorada y el queso burbujeando.
- Deja reposar cinco minutos antes de cortar en porciones.
- Si deseas mayor gratinado, caliéntalo durante dos minutos más, pero vigila el horneado para evitar que se queme.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Rinde cuatro porciones como entrada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 255 kcal
- Grasas: 18 g
- Proteínas: 12 g
- Hidratos de carbono: 10 g
- Fibra: 2 g
- Azúcares: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El milhojas de calabaza con bacon y provolone puede conservarse perfectamente en la nevera durante dos días si se guarda en un recipiente hermético.
Para recuperar su textura crujiente y los sabores originales antes de servir, lo ideal es recalentar el milhojas unos minutos en el horno a temperatura media, evitando el microondas.