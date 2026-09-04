La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de Europa Press, y la jueza María Tardón. (Montaje Infobae)

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La Audiencia Nacional ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha rechazado que su intervención haya afectado a la seguridad nacional, como sostuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En un escrito de este viernes, al que ha accedido Infobae, la Sala de Gobierno de la AN ha manifestado su “absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción”.

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional” y sostiene que, por el contrario, actúa “para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales”. Este viernes también se ha hecho público que la magistrada ha recibido el escrito de la Guardia Civil.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

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