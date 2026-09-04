España

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de Europa Press, y la jueza María Tardón. (Montaje Infobae)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de Europa Press, y la jueza María Tardón. (Montaje Infobae)
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La Audiencia Nacional ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ha rechazado que su intervención haya afectado a la seguridad nacional, como sostuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En un escrito de este viernes, al que ha accedido Infobae, la Sala de Gobierno de la AN ha manifestado su “absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción”.

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional” y sostiene que, por el contrario, actúa “para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales”. Este viernes también se ha hecho público que la magistrada ha recibido el escrito de la Guardia Civil.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

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