España

La ensalada definitiva del chef Dani García para acabar el verano: “El truco está en escaldar los tomates cherry para pelarlos fácilmente”

La receta tiene un elemento diferenciador que la transforma en un plato de temporada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ensalada caprese
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El chef malagueño Dani García propone una versión personal de la ensalada caprese con un elemento diferenciador que la transforma en un plato de temporada: un granizado de agua con albahaca fresca elaborado al momento. La receta, compartida en su canal de YouTube, combina ingredientes clásicos del Mediterráneo con una técnica de cocina sencilla que el propio cocinero resume con una advertencia: “El truco está en escaldar los tomates cherry para pelarlos fácilmente”.

La preparación arranca con una incisión en cada tomate cherry antes de sumergirlos unos segundos en agua hirviendo y trasladarlos de inmediato a un baño de agua con hielo. Este proceso de escaldado permite despegar la piel sin esfuerzo, una técnica habitual en cocinas profesionales que García traslada al ámbito doméstico. El resultado es un tomate más limpio en boca y con mejor presentación en el plato.

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A esos tomates se suman puntas de espárrago blanco, aros de cebolla fresca y mozzarella aliñada con sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. La disposición de los ingredientes en el plato responde a un criterio estético que el chef subraya sin rodeos: “De la manera más bonita posible”. El elemento que distingue esta caprese de las versiones convencionales llega al final. García congela agua y la tritura para obtener un granizado, al que incorpora germinado de albahaca y un hilo de aceite de oliva. Extendido sobre el plato en el último momento, el granizado aporta frescura inmediata y un toque herbáceo que el cocinero describe como “agua que nos da frescura y ese toque herbáceo de la albahaca”.

Así lo resume el chef: “El primer paso es escaldar los tomates cherrys. Hago una pequeña incisión, agua hirviendo, la metemos unos segundos, escaldado y agua con hielo. Con esto conseguimos despegar la piel de una manera muy sencilla. Cortamos la punta de los espárragos. Cortamos aros de cebolla. Reservamos para el emplatado. Aliñamos la mozzarella con pimienta, sal y aceite de oliva. Colocamos los espárragos y los tomates de la manera más bonita posible. Y ahora llega el punto interesante de nuestra ensalada. Congelamos agua en nuestro frigorífico. La trituro. Le voy a poner germinado de albahaca encima, un poco de aceite de oliva y la voy a poner por todo el plato”.

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En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

Quién es el chef Dani García

Dani García (Marbella, 1975) es uno de los chefs andaluces con mayor proyección internacional. Formado en la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula y con un paso determinante por el restaurante de Martín Berasategui en el País Vasco, acumula una trayectoria que arranca en Tragabuches (Ronda), donde obtuvo su primera estrella Michelin con 24 años. Posteriormente logró dos estrellas con Calima (Marbella) y alcanzó las tres con su restaurante gastronómico en el Hotel Puente Romano, distinción a la que renunció voluntariamente en 2019. Desde entonces, ha sumado nuevos reconocimientos: dos estrellas con Smoked Room en Madrid y una más en Dubái, donde se convirtió en el primer chef español en recibir ese galardón en los Emiratos Árabes Unidos.

A lo largo del verano de 2026, García ha publicado en redes sociales varias recetas de temporada: desde un gazpacho sin agua —“todo lo que echemos de agua es todo lo que vamos a restar de sabor”, advirtió— hasta una ensaladilla rusa con huevos fritos de codorniz y un carpaccio de sandía con queso feta y caramelos de eucalipto.

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