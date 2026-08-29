Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Autoridades nepalíes en un rescate tras la riada (REUTERS/Francis Mascarenhas)

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Nepal ha confirmado el rescate de otro español que permanecía desaparecido tras la riada. De esta forma, son dos los ciudadanos españoles encontrados y queda uno sin ubicar. El desastre ya ha dejado más de 600 muertos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias de los últimos tiempos. El Ministerio de Exteriores de España continúa en contacto con las autoridades nepalíes para conocer la información y hacer las labores necesarias.

La Junta de Turismo de Nepal informa en su boletín de los localizados, aunque en el caso de los españoles no se ha detallado su identidad ni las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró ayer tras encontrar el primero que no hay constancia de españoles fallecidos y solicitó a familiares y allegados de personas que hayan estado en la zona afectada que contacten con los teléfonos de emergencia del ministerio. El departamento añadió que la Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario en Nepal y el Consulado General en Pekín mantienen el seguimiento de la situación y continúan las gestiones con las autoridades locales.

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La gente corriendo en Nepal minutos antes de la catástrofe.

Los tres españoles y más de 1.000 desaparecidos

La lista oficial publicada por las autoridades nepalíes sobre turistas desaparecidos o fuera de contacto incluía a tres ciudadanos españoles: dos mujeres vinculadas a un grupo de senderismo y un hombre. Este registro, actualizado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal, recoge identidades, nacionalidades y, en algunos casos, números de pasaporte o carné de identidad, además de referencias sobre las zonas en las que se encontraban. Dos de esas personas han sido ya localizadas, mientras se espera información adicional sobre el tercero.

En la última actualización de la lista figuran 644 personas desaparecidas de 35 países. La mayoría son de India, con 178 casos, seguidos por 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel. A este grupo se suman más de 300 residentes que tampoco han sido hallados en Nepal. Por su parte, China ha informado de 558 desaparecidos en la región autónoma del Tíbet afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin detallar nacionalidades ni identidades.

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Las cifras globales del desastre continúan aumentando. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a más de 630 el número de cuerpos recuperados tras la riada en la cuenca del Bhote Koshi. El avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce afectado se ve obstaculizado por la amenaza de nuevas crecidas súbitas, el colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de puentes y carreteras.