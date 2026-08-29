La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

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La Policía Nacional ha detenido esta semana a dos futbolistas de la cantera del RCD Mallorca por presuntamente grabar sin consentimiento las relaciones sexuales que uno de ellos mantuvo con una chica menor de edad en una vivienda en Palma.

Los hechos, por los que han sido acusados de un presunto delito de corrupción de menores, habrían ocurrido el pasado 14 de agosto en el inmueble de la capital balear en el que residen varios jóvenes vinculados al club deportivo, según ha adelantado este sábado el diario Última Hora.

La joven se percató de que uno de los detenidos estaba escondido en un armario

Según ha informado EFE, la víctima de las grabaciones no consentidas es menor de edad, pero mayor de 16 años. La joven habría decidido voluntariamente mantener relaciones sexuales con uno de los jugadores detenidos, por lo que se retiraron a una de las habitaciones del inmueble.

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Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, sobre el aumento de las denuncias por violencia sexual digital contra menores. El grooming afecta especialmente a las niñas, pero también a los menores varones. (Save The Children)

Allí, la chica se percató de que otro joven estaba escondido dentro de un armario y que estaba grabando el encuentro sexual sin su consentimiento, motivo por el que decidió denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) iniciaron las gestiones para localizar a los sospechosos. Los dos jóvenes involucrados en los hechos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores el jueves. El joven acusado de grabar el encuentro es menor de edad, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, mientras que el otro futbolista, mayor de edad, pasó el jueves a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su puesta en libertad.

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Según ha publicado el diario Última Hora en base a fuentes policiales, ahora se investiga si podría haber más jóvenes que hubiesen podido ser grabadas manteniendo relaciones sexuales con los sospechosos o con otros jóvenes de su entorno.

El RCD Mallorca expulsa a los dos jugadores

A raíz de conocerse los hechos, el RCD Mallorca ha emitido un comunicado en el que ha informado sobre la expulsión del club de los dos canteranos detenidos: “Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido”.

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Coche Policía Nacional. (Europa Press)

Tras finalizar el procedimiento correspondiente y después de haberse analizado “los hechos y las circunstancias concurrentes”, el club de fútbol decidió extinguir los contratos de ambos futbolistas, “por lo que han dejado de pertenecer a la entidad”.

“El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club”, concluye el comunicado.

*Noticia en ampliación

*Con información de EFE