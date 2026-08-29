España

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

A raíz de estos hechos, que se produjeron presuntamente sin el consentimiento de la joven, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos jugadores

Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)
Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)
Guardar

La Policía Nacional ha detenido esta semana a dos futbolistas de la cantera del RCD Mallorca por presuntamente grabar sin consentimiento las relaciones sexuales que uno de ellos mantuvo con una chica menor de edad en una vivienda en Palma.

Los hechos, por los que han sido acusados de un presunto delito de corrupción de menores, habrían ocurrido el pasado 14 de agosto en el inmueble de la capital balear en el que residen varios jóvenes vinculados al club deportivo, según ha adelantado este sábado el diario Última Hora.

La joven se percató de que uno de los detenidos estaba escondido en un armario

Según ha informado EFE, la víctima de las grabaciones no consentidas es menor de edad, pero mayor de 16 años. La joven habría decidido voluntariamente mantener relaciones sexuales con uno de los jugadores detenidos, por lo que se retiraron a una de las habitaciones del inmueble.

PUBLICIDAD

Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, sobre el aumento de las denuncias por violencia sexual digital contra menores. El grooming afecta especialmente a las niñas, pero también a los menores varones. (Save The Children)

Allí, la chica se percató de que otro joven estaba escondido dentro de un armario y que estaba grabando el encuentro sexual sin su consentimiento, motivo por el que decidió denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) iniciaron las gestiones para localizar a los sospechosos. Los dos jóvenes involucrados en los hechos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores el jueves. El joven acusado de grabar el encuentro es menor de edad, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, mientras que el otro futbolista, mayor de edad, pasó el jueves a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su puesta en libertad.

PUBLICIDAD

Según ha publicado el diario Última Hora en base a fuentes policiales, ahora se investiga si podría haber más jóvenes que hubiesen podido ser grabadas manteniendo relaciones sexuales con los sospechosos o con otros jóvenes de su entorno.

El RCD Mallorca expulsa a los dos jugadores

A raíz de conocerse los hechos, el RCD Mallorca ha emitido un comunicado en el que ha informado sobre la expulsión del club de los dos canteranos detenidos: “Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido”.

Coche Policía Nacional. (Europa Press)
Coche Policía Nacional. (Europa Press)

Tras finalizar el procedimiento correspondiente y después de haberse analizado “los hechos y las circunstancias concurrentes”, el club de fútbol decidió extinguir los contratos de ambos futbolistas, “por lo que han dejado de pertenecer a la entidad”.

“El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club”, concluye el comunicado.

*Noticia en ampliación

*Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaRCD MallorcaMallorcaIslas BalearesViolencia contra las MujeresÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

El postre más famoso italiano es el protagonista de todos los paladares y el campeonato busca jueces de todos los países para encontrar el mejor

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

La asociación Cádiz-Port, con el respaldo de la Autoridad Portuaria, avanza en conversaciones para unir la Bahía gaditana con Agadir y Dajla a través del Puerto de Las Palmas

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Este será el calendario escolar 2026-2027 del País Vasco: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones

La vuelta al cole tendrá lugar desde el 7 de septiembre con carácter general, aunque en algunas etapas educativas y centros la fecha puede ser distinta

Este será el calendario escolar 2026-2027 del País Vasco: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

ECONOMÍA

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián