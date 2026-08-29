España

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

La asociación Cádiz-Port, con el respaldo de la Autoridad Portuaria, avanza en conversaciones para unir la Bahía gaditana con Agadir y Dajla a través del Puerto de Las Palmas

Un barco de Maersk en un puerto español. REUTERS/Nacho Doce
Un barco de Maersk en un puerto español. REUTERS/Nacho Doce
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La Asociación para la Promoción del Puerto de la Bahía de Cádiz negocia con dos armadores la apertura de una ruta marítima de mercancías que conectaría el sur de España con Marruecos a través de Canarias, en un momento en que la expansión portuaria marroquí en el Atlántico Medio genera alarma en el archipiélago. El proyecto, que incluye escalas en el Puerto de Las Palmas y conexión directa con los puertos marroquíes de Agadir y Dajla, aspira a convertir la Bahía gaditana en un nodo logístico estratégico entre Europa y el noroeste de África.

Daniel Macpherson, presidente de Cádiz-Port, confirmó en declaraciones recogidas por AtlánticoHoy que las negociaciones están “bastante avanzadas” y que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, así como con la colaboración de las autoridades marroquíes, con quienes ya se han realizado misiones comerciales bilaterales. “Llevamos trabajando mucho en este proyecto y creemos que Cádiz reúne todas las condiciones para convertirse, con el apoyo del Puerto de Las Palmas, en un hub comercial estratégico con el sur de Marruecos”, declaró el directivo.

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Una vía alternativa al Estrecho de Gibraltar

La operativa prevé el uso de portacontenedores tipo feeder y buques de carga rodada (Ro-Ro), con la Bahía de Cádiz como punto de partida peninsular y Las Palmas de Gran Canaria como escala insular principal. Los plazos dependen de la disponibilidad de flota: si se alcanza un acuerdo con los armadores en negociación, la ruta podría activarse a corto plazo; si fuera necesario encargar nuevos barcos, el proyecto tardaría hasta cuatro años en materializarse.

Imagen del puerto de Sherry, en Cádiz. (Marinas de Andalucía)
Imagen del puerto de Sherry, en Cádiz. (Marinas de Andalucía)

El corredor busca dar respuesta a la saturación del Estrecho de Gibraltar, especialmente acusada en verano. Según datos de Europa Press, la Operación Paso del Estrecho 2026 registró 2,16 millones de pasajeros en sus dos primeros meses, un volumen que, combinado con el transporte pesado, colapsa periódicamente la principal vía marítima entre Europa y África. La nueva ruta plantea diversificar el tráfico más allá de los productos agrícolas estacionales (frutas, verduras, pulpo) hacia sectores de mayor constancia anual, como los componentes de la industria del automóvil.

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Tensión con Marruecos

El proyecto no es ajeno al tablero geopolítico que rodea a Canarias. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, alertó en agosto a través de un comunicado del “envalentonamiento” de Marruecos y sus consecuencias directas para el archipiélago, con el puerto de Dajla como uno de los focos de preocupación.

Además, el Gobierno central tiene paralizada, tras una denuncia presentada por el Cabildo de Gran Canaria en enero de 2026, la compra del 45% de Boluda Maritime Terminals por parte de Marsa Maroc, empresa semipública marroquí, por 80 millones de euros. La operación, bajo escrutinio de la Junta de Inversiones Exteriores y pendiente de dictamen del Consejo de Ministros, afecta a nueve terminales españolas, entre ellas las de Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, según informó Canary Maritime. Morales calificó la transacción de “caballo de Troya” que comprometería la soberanía operativa de infraestructuras críticas del archipiélago.

Grandes operadores del sector ya han avanzado en sus posiciones en el mercado marroquí. Boluda y MSC han alcanzado acuerdos con Marruecos para explotar terminales en ambos países, conscientes del potencial de puertos como Nador, Dajla y Tánger Med. Este último se ha consolidado como referencia del nuevo mapa portuario atlántico y su crecimiento es el precedente que tanto Cádiz-Port como el Cabildo de Gran Canaria invocan, aunque con lecturas opuestas: los gaditanos, como modelo a seguir; los canarios, como advertencia de lo que puede ocurrirle al Puerto de Las Palmas.

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