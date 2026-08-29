Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Un grupo de jóvenes profesionales en una oficina nocturna presenta signos de fatiga frente a las pantallas de sus ordenadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 1,5 millones de trabajadores no acuden cada día a su puesto de trabajo en España, y la cifra no para de crecer. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista y divulgador jurídico en redes sociales, señala directamente al entorno laboral como el origen del problema: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo”. Así lo afirmó en un vídeo de su perfil de TikTok (@laboral_tips) en el que analiza el desbordamiento de las bajas por incapacidad temporal, con especial atención a las causadas por trastornos de salud mental.

Los datos respaldan su diagnóstico. Según el XV Informe Anual de The Adecco Group Institute sobre empresa saludable y gestión del absentismo, la tasa de absentismo laboral en España cerró 2025 en el 7,68% de las horas pactadas, el nivel más alto de la serie histórica. De ese total, 1,27 millones de personas se encuentran de baja médica por incapacidad temporal (IT). El coste económico de este fenómeno alcanzó los 59.109 millones de euros en 2025, un 11,7% más que el año anterior.

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De la Calzada recuerda que en 2017 las bajas diarias rondaban las 440.000, lo que significa que el número se ha multiplicado por más de tres en menos de una década. El abogado, con despacho en Tarragona y más de un millón de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, apunta a un factor que considera determinante: la trampa psicológica de la antigüedad. “La antigüedad te esclaviza pensando que no me voy a ir de aquí porque llevo cinco, seis, diez años y me toca mucho dinero”, advierte, para agregar que ese razonamiento no genera bienestar, sino enfermedad.

La salud mental, asignatura pendiente en las empresas

Las bajas por trastornos mentales encabezan el listado de motivos de incapacidad temporal en el país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha documentado que la incidencia de las bajas médicas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60% entre 2017 y 2024, con los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas como principales responsables del gasto público. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, estima que los riesgos psicológicos y sociales en el trabajo causan más de 840.000 muertes anuales en el mundo y representan una pérdida del 1,37% del PIB mundial.

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Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

Ante ese panorama, De la Calzada lanza un mensaje a quienes se encuentran en esa situación: “Cuando un trabajo empieza a costarte la salud, ya no vale la pena. Ningún trabajo, ninguna cantidad de dinero vale la pena por tu salud. Nunca”. El abogado, que interviene con frecuencia en medios de comunicación y conferencias sobre derechos laborales, describe casos de trabajadores que tras quince o veinte años decidieron cambiar de empleo y que, aunque en ocasiones ganan menos, refieren una mejora sustancial en su calidad de vida.

La perspectiva de las empresas

El experto también cuestiona la lectura que hacen los empleadores del fenómeno. Mientras las empresas hablan de absentismo como un problema de actitud, De la Calzada propone invertir el enfoque: “¿Por qué hay tanta gente de baja, cuando además las bajas por salud mental son las que encabezan el listado?”. Su respuesta no deja margen a la interpretación: el trabajo en sí, y no el trabajador, es el origen del malestar.

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La Seguridad Social ha comenzado a tomar medidas ante el gasto desbordado que genera la incapacidad temporal. A partir del 1 de septiembre de 2026, las notificaciones relacionadas con las bajas médicas se enviarán únicamente por vía electrónica, una decisión que responde al hecho de que en los primeros seis meses del año ya se había ejecutado el 80% del presupuesto anual destinado a cubrir este concepto.