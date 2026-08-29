Entramos en el ‘estadio Shakira’ que se construye en Madrid: obras “24 horas al día” para una residencia europea con ‘parque temático’ en honor a la cultura latina

Imágenes del estadio Shakira en Madrid, todavía en construcción, a 29 de agosto de 2026. (Infobae España)

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Las expectativas para la residencia europea de Shakira en Madrid están altas y cada vez queda menos para ver si se cumplen. El llamado estadio Shakira, ubicado en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, albergará durante 12 noches la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, el recinto de la capital no solo será un escenario, sino que se convertirá en Macondo Park, una “ciudad efímera” de 150.000 metros cuadrados dedicada a la cultura latina.

A menos de tres semanas del primer concierto, el proyecto comienza a tomar forma. Como avanzó ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, las obras del llamado “estadio” estarán terminadas en “diez días”, para que el primer concierto arranque el 18 de septiembre. Este sábado, durante una visita a las obras a la que ha asistido Infobae, parte de las estructuras ya estaban en pie. Como ha asegurado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, “está prácticamente todo montado”, aunque todavía están “pendientes del “escenario y los pabellones de atrás”.

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Imágenes del estadio Shakira en Madrid, todavía en construcción, a 29 de agosto de 2026. (Infobae España)

Esto se debe a que el próximo viernes y sábado tendrá lugar en el mismo recinto el festival Coca Cola Music Experience, que ocupa buena parte de la infraestructura que actualmente está compartiendo con el estadio que construye la compañía BIG-Bjarke Ingels Group, el mismo estudio que ya se encargó de la residencia de Adele en Múnich en 2024. No será hasta que se de por terminado el festival el próximo sábado cuando puedan continuar avanzando con Macondo Park y sus ocho pabellones temáticos dedicados a diferentes artes.

“Llevo 48 años en esta profesión y nunca me he visto metido en una como esta”, ha reconocido Sagliocco. El promotor asegura que los trabajos avanzan “24 horas sin parar” y que el calendario previsto se está cumpliendo “al 100 por 100”. El escenario principal, que albergará más de 50.000 personas por concierto, será una de las últimas piezas en incorporarse, cuyas gradas ya se están ultimando.

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Un parque para pasar todo el día

Pero el resultado final irá mucho más allá del estadio. Macondo Park está concebido para que los asistentes puedan llegar horas antes del concierto y recorrer un parque dedicado a la cultura latinoamericana que pasa por la música, la gastronomía, la literatura, el arte, el cine, la moda, el universo creativo de Shakira y la cultura infantil, todos ellos con programación propia antes del espectáculo. Para ello, se están construyendo ad-hoc 15 hectáreas junto al escenario.

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

Todas las actividades previas a los conciertos están curadas por Shakira bajo el concepto Es Latina y “bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional”. De la misma manera, sus hijos, Milan y Sasha, nacidos en Barcelona de su relación con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué, también han curado un parque especial para los más pequeños, llamado Macondito. Con ello, Sagliocco ha confirmado que “Shakira ha elegido y decidido todo” y “lo dirige todo”. “Se va a quedar aquí más de un mes a vivir. Se convertirá en su casa y su residencia. Nunca mejor dicho”, ha añadido.

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El recinto abrirá aproximadamente de 12:00 durante los días de los conciertos, que coinciden en viernes y fin de semana. Tal y como han explicado desde Live Nation, tras atravesar los controles de entrada ubicados en la calle Laguna Dalga, se encontrarán con un gran “Árbol de la Vida” que ejercerá como punto central y donde se encontrá la coreógrafa y bailarina Blanca Li, encargada de la experiencia cultural y de animación que recibirá al público. Desde allí partirán caminos identificados con diferentes colores que conducirán a cada uno de los espacios. Este Macondo Park estará abierto también durante el concierto, que acabará a las 23 horas. El público podrá quedarse en estos pabellones hasta las 00:00 de la noche.

Render estadio Shakira. (Live Nation)

Por el momento, están levantados los pabellones dedicados al cine y la moda y también habrá un segundo escenario, denominado escenario B, sobre el que Live Nation todavía guarda buena parte del secreto. “Habrá muchas sorpresas allí”, ha adelantado el equipo de comunicación y marketing de la promotora. La programación concreta de los diferentes espacios comenzará a desvelarse la próxima semana.

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La gastronomía será otro de los pilares. El chef Rafa Zafra coordinará una oferta con presencia de diferentes culturas latinoamericanas. “Va a haber un carnaval desde el punto de vista cultural, de tradiciones, con Barranquilla y con todo lo que representa la fiesta y la manera de celebrar una fiesta”, ha avanzado Sagliocco. Además, los contenidos irán cambiando cada fin de semana y habrá estrellas invitadas cuyos nombres todavía han anunciado.

Los colegios: la gran baza para mantener vivo el parque entre semana

Como ya anunció el pasado mes de julio el promotor, está previsto que, de lunes a jueves, cuando Macondo Park permanezca cerrado al público general, el recinto pueda abrir sus puertas a colegios con el objetivo de que los alumnos conozcan la cultura latinoamericana. Una posibilidad que empieza a concretarse a medida que se acerca la inauguración: desde el equipo de Live Nation han confirmado que “sí sucederá” y cuya idea es “que tenga actividades y que pasen el día”. Por el momento, se desconoce la cifra de colegios acordados, puesto que cuando se formuló la idea los centros “estaban de vacaciones”.

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El objetivo es tenerlo todo preparado para el próximo 18 de septiembre, cuando Shakira ofrecerá el primero de sus doce conciertos, repartidos hasta el 11 de octubre. Y Sagliocco no cierra la puerta a sumar alguno más. “Nunca nada está cerrado y nada está abierto”, ha señalado antes de admitir que, si la demanda continúa y la colombiana propone ampliar la residencia, por él “no será” que no se haga.