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Vuelta al cole 2026-2027: estos son los consejos de la OCU para evitar gastarse más dinero de la cuenta en el regreso a las aulas

Comprar todo el material escolar suele suponer un gran esfuerzo para muchas familias, especialmente en el mes de septiembre, cuando los gastos se acumulan

Cuadernos en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
Cuadernos en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
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Quedan muy pocos días para la vuelta al cole. Estas últimas jornadas antes de poner un pie de nuevo en las aulas está cargada de nerviosismo para los estudiantes, pero también para sus familias, para las que ha empezado la cuenta atrás para tenerlo todo a punto antes del pistoletazo de salida.

A partir de este 3 de septiembre, algunos alumnos ya comienzan a volver a los colegios y centros, aunque en cada comunidad autónoma y etapa educativa el inicio del curso escolar es distinto. Lo que no es diferente es el hecho de que la vuelta al cole supone para todos los hogares un desembolso considerable de dinero.

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Según el informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, el coste medio de equipar a un estudiante con libros de texto y uniformes asciende a 429,28 euros por niño para este año escolar, una cifra que supone un incremento del 1,73 % en comparación con el anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros. A esto, además, hay que sumar el resto del material.

Bolígrafos en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
Bolígrafos en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

Es por este motivo por el que para muchas familias el mes de septiembre supone un verdadero quebradero de cabeza. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista de 10 consejos para ahorrar algo de dinero en la vuelta al cole.

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10 recomendaciones para ahorrar en el regreso a clase

En primer lugar, la OCU aconseja revisar el estado del material del año anterior. Con la llegada de un nuevo curso, los estudiantes suelen querer estrenar todo de nuevo; sin embargo, reutilizar algunos útiles que estén en buenas condiciones pueden marcar una gran diferencia.

En este sentido, es importante hacer una lista de lo que realmente se necesita para evitar comprar de más o caer en tentaciones con caprichos. Por eso, también recomienda tratar de ir a comprar sin los niños, que pueden querer alguno de los objetos más caros o que no sean necesarios.

Material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
Material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

La OCU recuerda que “comparar es clave para ahorrar”. También es importante aprovechar las ofertas y descuentos. “En las semanas previas a la vuelta al cole abundan las oportunidades y promociones, aunque conviene revisar bien si el descuento mejora los precios. Recuerda que a veces lo barato sale caro: si solo necesita 5 cuadernos, mejor olvidarse de esa superoferta de 10″.

Escalonar las compras, especialmente en la ropa y el calzado, puede ayudar a muchas familias. Así, también se pueden aprovechar los últimos días de rebajas, cuando los precios suelen ser más bajos.

En los últimos años han ganado presencia algunas iniciativas que favorecer el intercambio de ropa, libros o material escolar, tanto en plataformas como a través de asociaciones. Informarse sobre estas alternativas también es una buena opción, al igual que sobre programas gratuitos basados en sistemas de préstamo, bibliotecas para las lecturas o las plataformas online.

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Con el auge de las nuevas tecnologías, ya hay bastante colegios en los que se recurre a libros digitales o dispositivos tecnológicos. En estos casos, la OCU recomienda comparar el precio de estos aparatos para elegir la mejor opción.

Por último, recuerda que “la vuelta al cole es un buen momento para recuperar buenos hábitos”. Por ello, “en el recreo o en la merienda proponles fruta, frutos secos, leche, bocadillos caseros y olvídate de comprar las galletas de moda, bollería industrial o bebidas edulcoradas. Ahí no es cuestión de presupuesto, y sí de salud”.

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