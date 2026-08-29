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Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Los propietarios de inmuebles desocupados pueden acceder a subvenciones para obras de habitabilidad y percibir además una compensación mensual de hasta 600 euros

Una mujer con guantes examina unos planos junto a dos trabajadores con casco en una casa en remodelación.
La ayuda también contempla un plan de alquiler para esa vivienda con el objetivo de reducir el déficit de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ofrece una ayuda de hasta 12.000 euros para reformar viviendas vacías a los propietarios que las cedan a programas de alquiler asequible o social, según recoge el Real Decreto 326/2026, aprobado el 22 de abril y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

La medida llega en un momento en que España acumula un déficit de vivienda que el Banco de España cifra en cerca de 750.000 inmuebles. Entre 2021 y 2025 se formaron 1,2 millones de hogares nuevos, pero solo se construyeron 460.000 viviendas. A eso se suman casi cuatro millones de casas vacías repartidas por el territorio, la mayoría en zonas de la España vaciada.

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Cómo funciona la ayuda para reformar la vivienda vacía

El programa, denominado “Movilización de vivienda vacía y cesión a la Administración”, permite a los propietarios particulares ceder su inmueble desocupado a la comunidad autónoma correspondiente para que esta lo ponga en alquiler asequible con una renta máxima de 600 euros al mes. A cambio, el dueño percibe una compensación mensual de hasta 600 euros adicionales, que se suma a lo que pague el inquilino.

Una persona joven con mochila negra y chaqueta verde habla por teléfono móvil mientras mira un cartel de "Se alquila" en un balcón de un edificio antiguo.
No existe límite para esta ayuda y se puede pedir de cada propiedad individualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el propietario gestiona el alquiler directamente, podría ingresar hasta 1.200 euros al mes. La cesión debe mantenerse durante un plazo mínimo de siete años, lo que supone unos ingresos totales que pueden superar los 50.000 euros.

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Antes de que comience el arrendamiento, y siempre que la vivienda requiera obras para cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad o accesibilidad previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el propietario puede solicitar hasta 12.000 euros por inmueble para sufragar el coste íntegro de la reforma, incluidos gastos profesionales e impuestos, con la obligación de acreditarlos mediante facturas.

Hasta 18.000 euros al recuperar la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

El plan también contempla una segunda ayuda económica al término de la cesión. Si el inmueble ha sufrido desperfectos durante el periodo de alquiler, el propietario puede recibir hasta 18.000 euros para restaurarlo a las condiciones en que lo entregó, según establece el Real Decreto 326/2026.

Quienes tengan más de una vivienda vacía pueden solicitar estas ayudas por cada inmueble de forma independiente, sin que exista un límite por número de propiedades.

A quién va destinado el alquiler asequible

Las viviendas movilizadas a través de este programa se destinan, con carácter preferente, a personas inscritas en programas públicos de atención social o en riesgo de exclusión. En ausencia de estos perfiles, pueden acceder a ellas quienes acrediten ingresos anuales iguales o inferiores a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente fijado en 600 euros mensuales.

Cómo solicitar la ayuda para reformar una vivienda vacía

Un hombre habla con una empleada tras un mostrador de madera con papeles, dentro de una oficina pública con pantalla de turnos.
Para acceder a la ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es necesario informarse a través de las administraciones autonómicas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna de estas ayudas se tramita directamente ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El Real Decreto fija los requisitos mínimos y las cuantías máximas, pero la gestión corresponde a cada comunidad autónoma a través de convenios con el Estado. Son las administraciones autonómicas las que abren las convocatorias, concretan los importes dentro de los topes estatales y reciben las solicitudes.

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