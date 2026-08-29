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El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

Durante un acto público en Cerdedo Cotobade, Pontevedra, que marca el inicio del curso político para el PP, ha señalado que los responsables del “abandono” deberán comparecer

Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta (Europa Press)
Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta (Europa Press)
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Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta. Durante un acto público en Cerdedo Cotobade, Pontevedra, que marca el inicio del curso político para el PP, Feijóo ha subrayado que los responsables del “abandono” deberán comparecer y rendir cuentas ante la justicia. Por ello, el líder del principal partido de la oposición ha apuntado a la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, a fin de esclarecer las discrepancias en las versiones ofrecidas por diferentes departamentos del Gobierno central sobre este episodio.

“España tiene derecho a saber lo que ocurrió y cómo se produjo la entrada irregular desde Marruecos de decenas de miles de personas”, ha continuado Feijóo. El PP ha mantenido una línea muy crítica con la actuación del Gobierno, tanto desde la formación nacional como desde la figura del presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. Las acusaciones han crecido con el paso de los días, pues consideran ineficaz la actuación ante la crisis.

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El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a ser un presidente "presente", a "decir siempre la verdad" y a no huir de los problemas, y ha asegurado que no quiere llegar a La Moncloa "simplemente por el fracaso del sanchismo", sino porque sabe "lo que hay que hacer después de Sánchez".

Para Feijóo, las últimas comparecencias de ministros en las Cortes han sido “patéticas” y no han respondido a las preguntas clave sobre la gestión y responsabilidad del Gobierno en la frontera sur. Por ello, ha pedido que la siguiente en pasar por el Senado sea la directora del CNI, para aclarar cuál fue la actuación de los agentes y qué información se facilitó previamente al Ministerio del Interior.

Además, ha animado a la ciudadanía a participar en las concentraciones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Autonomía de Ceuta. Feijóo estará presente en la ciudad autónoma esa misma mañana, y por la tarde participará en una movilización en Madrid. Ha remarcado que esta convocatoria “no va contra nadie”, sino que busca mostrar solidaridad con la población ceutí, “en las maduras y en las duras”.

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Los ceutíes viven el “abandono” del Gobierno

Durante su intervención, el líder del PP ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta “no están sufriendo solo una crisis migratoria, viven el abandono del Estado”. Feijóo ha hablado de “convivencia fracturada” y de servicios públicos “colapsados”, y ha reprochado al Gobierno su tardanza en declarar la situación de interés para la seguridad nacional, en crear un mando único, en pedir refuerzos a Frontex y en reforzar las plantillas de Extranjería.

También ha subrayado que todas estas medidas habían sido propuestas por el PP desde el inicio de la crisis. “Todo el mundo tiene derecho a descansar, faltaría más, pero a lo que no tiene derecho un Gobierno es a desatender su país”, ha afirmado, en referencia a las vacaciones de Pedro Sánchez. Ha recordado que “Ceuta y Melilla son España, desde siempre”, y ha rechazado que ambas ciudades sean tratadas como “periferia” o “una pieza a negociar”. Finalmente, ha dedicado buenas palabras a Juan Jesús Vivas, “un político de Estado, que con su ejemplo, con su presencia y con su trabajo ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él”.

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