España

Feijóo exige elecciones generales y arremete contra el Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta: “Es indignante para nuestra nación”

El Partido Popular ha inaugurado el curso político en Galicia con una cita en la Carballeira de San Xusto donde la dirección nacional y el PPdeG han reivindicado la gestión autonómica y han puesto en valor la unidad del partido ante miles de simpatizantes

Inauguración del curso político del PP en Cerdedo Cotobade (Captura de vídeo)
Inauguración del curso político del PP en Cerdedo Cotobade (Captura de vídeo)
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Comienza el curso político para el PP desde la Carballeira de San Xusto, en Pontevedra, con un acto multitudinario celebrado este sábado y en el que han intervenido Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Mariano Rajoy. Los populares han exigido la convocatoria de elecciones generales para poner fin, según el partido, a la “política de inacción y despropósito” que atribuyen al Gobierno central y a sus socios en relación a Ceuta y otras cuestiones.

En el encuentro, el PPdeG ha defendido su gestión al frente de la Xunta y ha dirigido sus críticas hacia el BNG, al que acusa de radicalismo y confrontación. Desde la cúpula del partido se subraya que el PSOE “no entiende lo que somos” en Galicia y que por eso carece de representación en la comunidad. “Seguiremos trabajando para que sigan preguntándose por qué”, han señalado desde la organización.

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En su intervención en Galicia, Feijóo ha afirmado que el Partido Popular va a trabajar para “pacificar España” y ha defendido la necesidad de actuar con prudencia en el actual contexto político. El líder popular ha invitado a los ciudadanos a canalizar su “enfado” con el Gobierno a través de su partido y ha reiterado el compromiso de la formación con la estabilidad y el diálogo institucional.

Fernando Grande-Marlaska se refiere a los incidentes recientes, pide el fin de la violencia y destaca la colaboración con Marruecos, que califica de "sostenida y eficaz a lo largo de los años".

“Es evidente que alguien miente, pero creo que mienten todos”

Feijóo ha mostrado su apoyo a los miembros de las fuerzas de seguridad tras los incidentes registrados en Ceuta en los últimos días. Durante su intervención, Feijóo ha destacado el trabajo realizado por los efectivos desplegados en la ciudad autónoma: “A quienes han trabajado estos días en Ceuta, ellos, el ejército y las FCS han cumplido. Los que no han cumplido son los que le mandan, los que no saben dar instrucciones, los que no ofrecen medios ni cobertura legal, los que les dejan vendidos y desbordados”, ha señalado el líder popular.

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Feijóo ha insistido en su crítica a la gestión del Ejecutivo central en Ceuta y ha calificado de “indignante” la situación vivida por los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad: “Ver al ejército de nuestro país huir por no tener ningún tipo de capacidad para defenderse es indignante para España, el ejército y las FCS, es indignante para nuestra nación”, ha afirmado.

“Ceuta y Melilla son España, lo sabemos desde siempre”, ha dicho. “Son españoles desde hace siglos, no son periferias no son una pieza a negociar”, en alusión a las declaraciones de Marruecos que apuntan a una posible intención de reclamar la soberanía sobre ambas ciudades. En ese sentido, el líder del PP ha subrayado: “Somos nosotros, es nuestra responsabilidad. España se defiende”.

Acusa al Gobierno de suprimir información sobre la crisis, criticando también las discrepancias entre las versiones de los ministerios de Defensa e Interior: “Los ministros se contradicen entre ellos, las comparecencias han sido patéticas”. Feijóo ha destacado: “La ministra de Defensa dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad”. “Es evidente que alguien miente, pero creo que mienten todos”, y ha pedido que “comparezca la directora del CNI en el Senado comprometiéndose a decir la verdad”. El presidente del PP ha anunciado que su partido se personará en la causa judicial abierta sobre la crisis migratoria en Ceuta.

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