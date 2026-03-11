España

Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores de toda España

Algunos empleados ya habían denunciado despidos durante los últimos meses bajo justificaciones como ausencias o retrasos injustificados en los pedidos


Un repartidor de Glovo, a
Un repartidor de Glovo, a 2 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

La empresa amarilla de reparto de comida, Glovo, ha anunciado este miércoles a los sindicatos su intención de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que podría afectar a un máximo de 750 repartidores de 60 ciudades españolas. La decisión de la empresa española llega un año después del anuncio de la contratación de los repartidores, que trabajaban hasta entonces como falsos autónomos y llevó a la compañía a coleccionar multas de Asturias, Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Extremadura o Cantabria.

Algunos empleados ya habían denunciado despidos durante los últimos meses bajo justificaciones como ausencias o retrasos injustificados en los pedidos, algo que alertó a los principales sindicatos (CCOO y CGT), que denunciaron en febrero un posible ERE en cubierto y amenazaron a la empresa con movilizaciones nacionales no cesaban con sus prácticas antisindicales.

Según la empresa española, se ha visto obligada a realizar este expediente de regulación y reducir su servicio en diferentes provincias para “evitar su cierre”. Mediante un comunicado, Glovo ha informado de que mantendrá su operatividad habitual en 800 localidades de España pese a haber cerrado sus servicios en más de medio centenar de ciudades.

“Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, ha añadido la compañía.

El Juzgado Mercantil 2 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Just Eat contra Glovo a la que reclamaba 295.000.000 euros por competencia desleal, al considerar que la plataforma actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores, permitiendo estos servicios en régimen de autónomo.

(Noticia en ampliación)

