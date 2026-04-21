Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

Fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria). (Europa Press)

La filial española de Nestlé ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá la salida de 301 trabajadores en España, una cifra que representa algo más del 7% de su plantilla. La medida, comunicada este martes a los representantes de los trabajadores, se enmarca en un proceso de transformación interna con el que la multinacional busca adaptarse a los cambios del mercado de gran consumo.

La compañía cuenta actualmente con más de 4.100 empleados en España y ha justificado esta decisión por la necesidad “de cambio” y de ajustar su estructura a un entorno que considera cada vez más exigente, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”.

Así, la empresa pretende “avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas”, mediante la “automatización y digitalización de procesos”. El objetivo, según ha trasladado la dirección, es adaptarse “a los retos actuales del mercado”, reforzar su competitividad y garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo, concentrando esfuerzos en sus marcas consideradas estratégicas.

Nestlé pretende una negociación “transparente y respetuosa”

El ajuste afectará a distintos departamentos de la compañía, como oficinas centrales, equipos comerciales, centros logísticos y varias plantas de producción repartidas por el territorio. En concreto, los recortes alcanzarán a las instalaciones ubicadas en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Desde la empresa subrayan que esta decisión llega tras haber aplicado previamente medidas de contención de costes y después de revisar en profundidad su estructura operativa. Asimismo, aseguran que el proceso se desarrollará bajo criterios de diálogo con los representantes sindicales, con la intención de mantener una negociación “transparente y respetuosa”.

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Este ajuste se alinea con la estrategia global del grupo, que ya anunció hace meses un recorte de miles de empleos a nivel internacional. La multinacional atraviesa un periodo de presión en sus márgenes, tras registrar caídas en sus beneficios globales del último ejercicio. En concreto, las ganancias descendieron en torno a un 17%, lo que ha impulsado a la compañía a intensificar sus planes de ahorro.

Desde la plantilla de Nestlé en la fábrica de La Penilla, ubicada en Santa María de Cayón (Cantabria), han asegurado estar “muy preocupados” por las posibles consecuencias del ajuste. Desde el comité de empresa subrayan que, tanto en esta planta —que cuenta con alrededor de 800 empleados— como en el resto de centros implicados, el número de despidos debería ser “los mínimos posibles”, especialmente teniendo en cuenta que la compañía “da beneficios”, según ha señalado a Europa Press el presidente del comité, Juan Miguel González, representante de UGT.

Los sindicatos rechazan el ajuste

Sin embargo, la filial nacional en España cerró 2025 con una evolución positiva de su negocio, impulsada tanto por el aumento de las ventas como por el crecimiento de las exportaciones. Además, realizó importantes inversiones, las más elevadas de la última década, lo que ha generado críticas desde el ámbito sindical.

Y es que los representantes de los trabajadores han sido contundentes con este anuncio. Desde UGT consideran que el ERE carece de justificación económica y lo califican de medida “desproporcionada”. El sindicato sostiene que la compañía mantiene una posición sólida en el mercado y cuestiona que se recurra a despidos en un momento en el que sigue obteniendo beneficios.

Además, UGT defiende que los empleados no deben asumir el coste de decisiones estratégicas basadas, en su opinión, en criterios puramente financieros. Por ello, ha reclamado la retirada inmediata del expediente y propone explorar alternativas que permitan reorganizar la actividad sin destruir empleo. También ha trasladado un mensaje de apoyo a la plantilla y ha advertido que defenderá cada puesto de trabajo durante la negociación.

En la misma línea se ha pronunciado CSIF, que también considera excesiva la magnitud del ajuste. Este sindicato ha anunciado que trabajará para reducir el número de afectados y mejorar las condiciones de salida, al tiempo que estudiará posibles medidas de presión junto a otras organizaciones. La mesa negociadora entre la empresa y los sindicatos se constituirá las próximas semanas.

*Noticia elaborada con información de agencias.