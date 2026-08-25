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Receta de magdalenas de yogur y limón, un clásico fácil de preparar para desayunos y meriendas

Estos pequeños bizcochos individuales, de miga fina y húmeda, tienen un riquísimo sabor cítrico que podemos potenciar con un sencillo glaseado de limón casero

Receta de magdalenas de limón y yogur (Magnific)
Receta de magdalenas de limón y yogur (Magnific)
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Las magdalenas son uno de los desayunos más populares de nuestra infancia, todo un clásico que forma parte de nuestros primeros recuerdos. Acompañados de un café caliente o de un vaso de leche chocolateada, estos pequeños bizcochitos son la manera perfecta de empezar el día con alegría, mejor aún si se trata de muffins caseros tan fáciles de preparar como estos. Hoy prepararemos unas magdalenas de yogur y limón esponjosas y con mucho sabor, un paso a paso facilísimo que nos hará viajar a los desayunos de nuestra niñez.

Para su elaboración, seguiremos las indicaciones del clásico bizcocho de yogur, aunque adaptado a este formato individual. No nos hará falta ni siquiera balanza, pues mediremos las cantidades con el vaso del propio yogur. Una vez horneadas nuestras magdalenas, las podemos decorar con un sencillo glaseado de limón que dará potencia al riquísimo sabor cítrico de esta receta.

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Receta de magdalenas de limón y yogur

Las magdalenas de limón y yogur son pequeños bizcochos individuales, de miga fina y húmeda. La técnica principal consiste en batir huevos, azúcar, yogur y aceite o mantequilla, aromatizar con ralladura de limón y hornear en cápsulas, logrando una textura aireada y un copete característico.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos grandes
  • 1 yogur de limón (o natural)
  • 3 medidas de yogur de harina de trigo
  • 2 medidas de yogur de azúcar
  • 1 medida de yogur de aceite de girasol
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 sobre de levadura química (polvo de hornear, 16 g)
  • Una pizca de sal

Para el glaseado:

  • 100 g de azúcar glas
  • 2-3 cucharadas de zumo de limón (recién exprimido)
  • Ralladura fina de limón (opcional, para decorar)

Cómo hacer magdalenas de limón y yogur, paso a paso

  • Precalienta el horno a 200 ºC, calor arriba y abajo.
  • Coloca cápsulas de papel en un molde para magdalenas.
  • Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.
  • Añade el yogur y la ralladura de limón. Mezcla bien.
  • Incorpora el aceite poco a poco mientras sigues batiendo.
  • Tamiza la harina con la levadura y la sal; añade en dos veces, mezclando con movimientos envolventes.
  • Llena las cápsulas hasta 3/4 de su capacidad.
  • Hornea durante 20-25 minutos, hasta que suban y doren.
  • No abras el horno durante la cocción para que suban bien.
  • Saca y deja enfriar sobre una rejilla.
  • Para el glaseado:
    • Tamiza el azúcar glas en un bol pequeño, añade 2 cucharadas de zumo de limón y mezcla hasta obtener una pasta espesa y lisa. Si está muy líquido, añade más azúcar glas.
    • Una vez frías las magdalenas, vierte una cucharadita de cobertura sobre cada una y deja que se escurra ligeramente por los lados. Añade un poco de ralladura de limón y deja secar a temperatura ambiente hasta que la superficie esté firme al tacto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen entre 12 y 15 magdalenas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 150-170 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En recipiente hermético, aguantan frescas 3-4 días a temperatura ambiente. Si quieres alargar su vida, guárdalas en la nevera hasta 1 semana o congélalas hasta 2 meses.

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