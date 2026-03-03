Bizcocho de yogur: la receta más fácil para bordar este clásico de la repostería casera

Receta de bizcocho de yogur (Freepik)

Dentro del complejo mundo de la repostería, el bizcocho de yogur podría considerarse el más sencillo rito de iniciación. Se trata de un postre facilísimo que no requiere de esperas, amasados, levados ni complicaciones y que, además, cuenta con una lista de ingredientes breve y súper accesibles. Para prepararlo, no necesitamos siquiera de báscula, pues el propio recipiente del yogur hará las veces de medidor para conseguir la proporción perfecta de cada ingrediente.

Todos estos factores convierten al bizcocho de yogur en un clásico en muchos hogares, una delicia dulce que puede servirnos tanto para una merienda golosa como para un desayuno riquísimo para empezar el día con buen pie. Comerlo con mermelada, con chocolate, bañado en leche o solo es una verdadera delicia, especialmente cuando se trata de un bizcocho casero que hemos elaborado con nuestras propias manos, sin aditivos ni procesados extra.

Con un yogur, tres medidas de harina, dos vasos de azúcar y uno de aceite, además de tres huevos tamaño L, ya tendremos la deliciosa base para nuestro bizcocho. A pesar de su sencillez, también esta receta requiere de sus pequeños trucos, algunos como tamizar la harina para un resultado más esponjoso o añadirle ralladura de cítricos para un sabor mucho más aromático.

Receta de bizcocho de yogur fácil

El bizcocho de yogur fácil es un postre esponjoso y tierno, elaborado mezclando yogur, huevos, azúcar, harina, aceite y levadura. La técnica principal consiste en batir todos los ingredientes y hornear la masa hasta que suba y quede dorada por fuera y húmeda por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 45 minutos.



Ingredientes

1 yogur (natural o de limón, 125g)

3 huevos grandes

3 medidas de yogur de harina (aprox. 210g)

2 medidas de yogur de azúcar (aprox. 160g)

1 medida de yogur de aceite de girasol (aprox. 100ml)

1 sobre de levadura química (16g)

Ralladura de 1 limón (opcional)

Cómo hacer bizcocho de yogur fácil, paso a paso

Pon el horno a 180 ºC (arriba y abajo) para precalentarlo mientras preparas la masa. Vierte el yogur en un bol grande. Usa el vaso vacío para medir el resto de ingredientes. Añade los huevos y el azúcar. Bate bien hasta lograr una mezcla homogénea. Incorpora la harina tamizada y la levadura. Mezcla suavemente para evitar grumos. Agrega el aceite y la ralladura de limón. Remueve hasta que la masa quede lisa y algo densa. Engrasa y enharina el molde para evitar que se pegue. Vierte la masa en el molde y dale unos golpecitos suaves para eliminar burbujas de aire. Lleva al horno y hornea durante 45 minutos. No abras la puerta durante la cocción. Pincha el centro con una aguja; si sale limpia, el bizcocho está listo. Si no, deja 5 minutos más. Saca del horno, espera 10 minutos y desmolda sobre una rejilla hasta que enfríe por completo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

A temperatura ambiente: 3 días, en recipiente hermético.

En nevera: hasta 7 días, bien tapado.

Se puede congelar en porciones hasta 1 mes, envuelto en film y bolsa.