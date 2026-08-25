Torre Baró y Ciutat Meridiana quedan confinados por la humareda del incendio de Collserola en Barcelona: ya hay 25 hectáreas afectadas

El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)

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El humo de un incendio forestal originado la tarde de este martes en Parc Natural de la Serra de Collserola ha forzado el confinamiento preventivo de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana en Barcelona. El fuego, que se ha originado cerca de las 15.00 horas en una zona de matorrales, avanza en dirección a Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès, movilizando un amplio operativo de emergencia.

Debido a la expansión de las llamas, las autoridades han organizado el despliegue conjunto de los Bomberos de Barcelona y los Bomberos de la Generalitat, además del uso de varios medios aéreos y terrestres para intentar controlar la situación. Asimismo, Protección Civil ha activado la alerta del plan Infocat y ha enviado un Es-alert para reiterar a los vecinos de sendos barrios la orden de confinamiento.

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En el mensaje se ha podido leer igualmente una advertencia para el resto de la población, señalando que no deben acercarse a la zona, por seguridad y para facilitar las tareas de emergencia. Según los datos provisionales que manejan los Agents Rural, el incendio “afecta una superficie de unas 25 hectáreas de terreno forestal”.

El segundo incendio en Collserola durante el verano

Además del confinamiento de los vecinos que habitan los municipios más cercanos al incendio, la densa humareda ha obligado a la Guardia Urbana a alterar el tráfico en las carreteras. Concretamente, se han cortado la de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la d’Alta de les Roquetes para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

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Por ellas circulan tres vehículos de agua de las 16 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat que trabajan en la extinción de llamas. Asimismo, se han desplegado seis medios aéreos. Desde que se inició el incendio hasta las 18 horas de la tarde, el teléfono de emergencias 112 registró 1.074 llamadas de aviso relacionadas, según datos por EFE.

Este es el segundo incendio en Collserola durante el verano. Recordemos que el pasado 14 de agosto, un fuego en la zona de Sant Pere Màrtir obligó a confinar a los vecinos de Can Caralleu y afectó cerca de diez hectáreas forestales. La Guardia Urbana detuvo entonces a un presunto pirómano.

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El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)

Activan protocolos de bioseguridad por riesgo de peste porcina tras el incendio

Agentes Rurales han puesto en marcha protocolos de bioseguridad y desinfección para vehículos y equipos de los servicios de emergencia en Collserola tras el incendio declarado este martes en una zona considerada de alto riesgo por la peste porcina africana (PPA). Según un comunicado difundido en la red social X, estas medidas buscan evitar la propagación del virus en un área donde el brote ha generado preocupación desde el mes de noviembre.

Recordemos que el pasado jueves, 20 de agosto, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación comunicó que, por primera vez desde el inicio del brote, no se detectaron nuevos casos positivos en la zona de alto riesgo durante la última semana. Aun así, el conseller Òscar Ordeig ha advertido que Cataluña solo podrá considerarse libre de PPA si transcurre un año sin nuevos positivos. Ordeig ha indicado, así, que este otoño será un momento clave para evaluar la posible flexibilización de las restricciones de acceso al entorno natural.

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