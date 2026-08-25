España
Agregar Infobae enGoogle

Torre Baró y Ciutat Meridiana quedan confinados por la humareda del incendio de Collserola en Barcelona: ya hay 25 hectáreas afectadas

Protección Civil ha activado la prealerta del plan Infocat, mientras la Guardia Urbana ha cortado tres carreteras para que los servicios de emergencias puedan acceder al terreno afectado

El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)
El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)
Guardar

El humo de un incendio forestal originado la tarde de este martes en Parc Natural de la Serra de Collserola ha forzado el confinamiento preventivo de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana en Barcelona. El fuego, que se ha originado cerca de las 15.00 horas en una zona de matorrales, avanza en dirección a Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès, movilizando un amplio operativo de emergencia.

Debido a la expansión de las llamas, las autoridades han organizado el despliegue conjunto de los Bomberos de Barcelona y los Bomberos de la Generalitat, además del uso de varios medios aéreos y terrestres para intentar controlar la situación. Asimismo, Protección Civil ha activado la alerta del plan Infocat y ha enviado un Es-alert para reiterar a los vecinos de sendos barrios la orden de confinamiento.

PUBLICIDAD

En el mensaje se ha podido leer igualmente una advertencia para el resto de la población, señalando que no deben acercarse a la zona, por seguridad y para facilitar las tareas de emergencia. Según los datos provisionales que manejan los Agents Rural, el incendio “afecta una superficie de unas 25 hectáreas de terreno forestal”.

El segundo incendio en Collserola durante el verano

Además del confinamiento de los vecinos que habitan los municipios más cercanos al incendio, la densa humareda ha obligado a la Guardia Urbana a alterar el tráfico en las carreteras. Concretamente, se han cortado la de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la d’Alta de les Roquetes para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

Por ellas circulan tres vehículos de agua de las 16 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat que trabajan en la extinción de llamas. Asimismo, se han desplegado seis medios aéreos. Desde que se inició el incendio hasta las 18 horas de la tarde, el teléfono de emergencias 112 registró 1.074 llamadas de aviso relacionadas, según datos por EFE.

Este es el segundo incendio en Collserola durante el verano. Recordemos que el pasado 14 de agosto, un fuego en la zona de Sant Pere Màrtir obligó a confinar a los vecinos de Can Caralleu y afectó cerca de diez hectáreas forestales. La Guardia Urbana detuvo entonces a un presunto pirómano.

El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)

Activan protocolos de bioseguridad por riesgo de peste porcina tras el incendio

Agentes Rurales han puesto en marcha protocolos de bioseguridad y desinfección para vehículos y equipos de los servicios de emergencia en Collserola tras el incendio declarado este martes en una zona considerada de alto riesgo por la peste porcina africana (PPA). Según un comunicado difundido en la red social X, estas medidas buscan evitar la propagación del virus en un área donde el brote ha generado preocupación desde el mes de noviembre.

Recordemos que el pasado jueves, 20 de agosto, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación comunicó que, por primera vez desde el inicio del brote, no se detectaron nuevos casos positivos en la zona de alto riesgo durante la última semana. Aun así, el conseller Òscar Ordeig ha advertido que Cataluña solo podrá considerarse libre de PPA si transcurre un año sin nuevos positivos. Ordeig ha indicado, así, que este otoño será un momento clave para evaluar la posible flexibilización de las restricciones de acceso al entorno natural.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaIncendiosBarcelonaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control

La concentración y la sensación de control son las claves para convertir la conducción en una experiencia emocionante

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

La razón del cambio fue la dificultad para conciliar la vida laboral con la personal. La pareja comenzó a plantearse un cambio y, en marzo de 2026, Jasmine dio de baja del colegio a sus dos hijos mayores

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Las raíces vascas de Jacob Elordi, contadas por su abuelo: “Tú eres descendiente de vascos, no de españoles”

El abuelo del actor, Joaquín Elordi, abandonó Ondarroa hace más de medio siglo para emigrar a Australia, donde comenzó trabajando en las plantaciones de caña de azúcar

Las raíces vascas de Jacob Elordi, contadas por su abuelo: “Tú eres descendiente de vascos, no de españoles”

El precioso pueblo blanco para comer muy bien en Málaga: pucheros con pringá, fritá de cabrito y un restaurante premiado por Michelin

Es uno de los pocos pueblos blancos cuyo municipio alcanza hasta la costa malagueña, ofreciendo una gastronomía marcada por la despensa del mar y de la montaña

El precioso pueblo blanco para comer muy bien en Málaga: pucheros con pringá, fritá de cabrito y un restaurante premiado por Michelin

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Interior y Defensa chocan por la actuación del CNI en la entrada masiva de migrantes: Robles afirma que se alertó y Marlaska insiste en que “no hubo ningún informe”

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Los ‘lobbies’ ya no podrán operar en la sombra: el Gobierno obliga a registrar sus contactos con políticos y funcionarios

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

DEPORTES

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid