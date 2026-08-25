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Margarita Robles defiende que Ceuta y Melilla son “intocables” y “españolísimas” y desvela que hay 25 agentes del CNI monitorizando la situación

La ministra de Defensa ha acudido a la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para responder sobre su gestión de la crisis de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles (A. Pérez Meca - Europa Press)
La ministra de Defensa, Margarita Robles (A. Pérez Meca - Europa Press)
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Margarita Robles ha tratado de ser contundente sobre su postura sobre la autonomía de las ciudades autónomas y ha asegurado que Ceuta y Melilla son “intocables” y “españolísimas”. La ministra de Defensa ha acudido a la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para responder sobre su gestión de la crisis de Ceuta, que comenzó hace casi un mes con la entrada masiva de migrantes. Durante su primera intervención, ha defendido la autonomía de las ciudades, trasladado su pésame a las familias de los fallecidos y ha desvelado datos como los 25 agentes del CNI desplegados.

Robles ha asegurado que el inicio de la crisis surge por la “autogestión de individuos”, que llevaron a cabo “claramente un efecto llamada por una interpretación interesada” de la sentencia del Supremo que impidió frenar a los migrantes que cruzaban a nado. Tras esta primera preparación, Robles explica que se desarrolló una “segunda fase” más improvisada en la que decenas de miles de personas comienzan a cruzar tras observar que los primeros miles lograban llegar a Ceuta.

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A lo largo de la explicación no señala al régimen marroquí. Finalmente, marca una tercera fase con el retorno masivo. La ministra ha apuntado que estos grupos de redes sociales habrían avisado de que la celebración del aniversario de Mohamed VI podría facilitar el cruce. Por otro lado, Robles ha asegurado que, antes del inicio de la crisis, se produjeron avisos de lo que podía ocurrir. Menciona la reunión entre Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, y el delegado del Gobierno, donde se realizó un comunicado para denunciar “la presión extraordinaria sobre los recursos de acogida”.

Cerca de 1.700 migrantes han abandonado este jueves a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa de El Trampolín, en el marco del dispositivo puesto en marcha para desalojar este asentamiento y trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

Noticia en ampliación.

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