España
Agregar Infobae enGoogle

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

En España, uno de cada doce coches dados de alta en los registros no tiene seguro a pesar de que la ley obliga a asegurar cualquier vehículo que ocupe la vía pública, aunque no circule

Un seguro de coche
Poseer un seguro de coche es obligatorio, según la normativa española, y su carencia implica sanciones. / Freepick
Guardar

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que cerca de tres millones de vehículos dados de alta en España carecen de seguro obligatorio, lo que representa alrededor del 8% del parque automovilístico nacional. Son los conocidos como coches “zombi” o “fantasma”: matriculados y activos en los registros, pero sin la cobertura mínima exigida por ley.

La cifra surge del cruce de datos entre el Registro de Vehículos de la DGT y el Fichero Informático de Vehículos Asegurados (FIVA), gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Según los últimos datos de la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO), el porcentaje de vehículos sin seguro en España supera al de otros países europeos como Italia, donde ronda el 6%, y queda muy lejos de Alemania, donde apenas alcanza el 0,1%, o de Polonia, donde se sitúa entre el 0,3% y el 0,5%.

PUBLICIDAD

Multas de hasta 1.500 euros por circular sin seguro

La obligación de asegurar un vehículo matriculado en España está recogida en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, que establece que “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo del que sea titular, que cubra hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil”. La normativa también establece que todos los vehículos de motor que ocupen la vía pública deben estar asegurados, aunque no circulen.

Cuando uno de estos vehículos sin seguro provoca un accidente, el CCS asume inicialmente la indemnización de los daños causados a terceros, aunque después reclama al conductor y al titular la totalidad de los importes abonados. El problema es que esa recuperación suele ser muy parcial: según los últimos datos de OFESAUTO, entre 2019 y 2024 se tramitaron 92.383 reclamaciones relacionadas con accidentes sin seguro por las que se pagaron 205.721.800 euros en indemnizaciones. De esa cantidad, solo se recuperaron 33.339.106 euros, lo que equivale a una tasa de éxito del 16%. El resto lo asumen indirectamente los conductores asegurados, ya que las pólizas incluyen recargos destinados a financiar el CCS.

PUBLICIDAD

Una grúa amarilla remolca un coche sedán negro en una calle urbana. Al fondo se ven edificios, otros coches, árboles y dos mujeres caminando en la acera.
Si un agente constata que un coche no tiene seguro, además de imponer una sanción económica, podrá inmovilizarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones por carecer de seguro se han endurecido en los últimos años. Un turismo estacionado sin póliza en vigor puede recibir una multa de 800 euros; si circula, la sanción asciende a 1.500 euros, y para vehículos pesados profesionales puede llegar a 3.005 euros. Cada año se superan las 130.000 multas por este motivo, según datos de la DGT.

Más allá de la sanción económica, la DGT advierte que si un agente constata que un coche no tiene seguro, además de imponer una sanción económica, podrá inmovilizarlo exactamente igual que sucede en los controles de drogas y alcoholemia, tal y como recoge el artículo 104.e de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La inmovilización se ejecuta mediante grúa municipal, que traslada el vehículo al depósito más cercano; pero en caso de no ser posible de inmediato se pueden utilizar otras herramientas de inmovilización.

La única forma de eludir legalmente la obligación de tener seguro es tramitar la baja temporal o definitiva del vehículo ante la DGT. En el caso de la baja temporal, el coche debe permanecer guardado en una propiedad privada y no puede ocupar la vía pública. El Reglamento General de Vehículos, en su artículo 35, faculta además a la administración para dar de baja de oficio cualquier vehículo cuyos propietarios lleven aproximadamente una década sin contratar seguro ni pasar la ITV. En ese supuesto, la matrícula queda anulada mediante resolución administrativa, lo que impide vender o transferir el vehículo.

Temas Relacionados

MotorCochesCoches EspañaAseguradoraDGTDirección General De TráficoEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Doñana sigue bajo la lupa de la Unesco: “La Junta de Andalucía no ha cumplido con la restauración de los corredores ecológicos”

La sobreexplotación del acuífero y el aumento de cultivos bajo plástico dificultan la recuperación de algunos espacios en el humedal, advierte WWF

Doñana sigue bajo la lupa de la Unesco: “La Junta de Andalucía no ha cumplido con la restauración de los corredores ecológicos”

Falafel de lentejas: una receta fácil y original para consumir legumbres de forma diferente

Este falafel queda de maravilla si se sirve en pan de pita acompañado de una ensalada fresca, tahini o salsa de yogur y encurtidos

Falafel de lentejas: una receta fácil y original para consumir legumbres de forma diferente

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

Un análisis de Fedea sobre 17 años de datos revela que los hogares jóvenes con hijos sufren una penalización económica que persiste incluso cuando los ingresos son similares a los de familias sin menores

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

El Gobierno termina 5.215 pisos sociales en el primer trimestre, pero el parque de alquiler asequible apenas representa el 3,5% del total

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Mohamed VI indulta este lunes a más de 630 personas, incluidos condenados por “extremismo y terrorismo” y más de un millar en 10 días

Un ministro marroquí defiende la “liberación de las ciudades ocupadas” y menciona a Ceuta delante de Mohamed VI en una ceremonia religiosa

Qué significa que el Gobierno active el mando único en Ceuta: Zapatero lo constituyó durante la crisis de los cayucos en 2006

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

ECONOMÍA

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Rafael Alonso, psicólogo experto en bienestar laboral: “Antes de aceptar un trabajo, pregunta por qué se fue la persona que ocupaba ese puesto”

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas