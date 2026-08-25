La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

El delantero noruego Alexander Sorloth (Europa Press)

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El Atlético de Madrid no pretende realizar grandes movimientos en lo que queda de mercado. Tiene en el tintero dos posibles incorporaciones y varias salidas, pero todo aún por concretar. Sin embargo, aunque no espere grandes cambios, eso no significa que sus jugadores opinen lo mismo. Y parece ser que la Juventus se ha fijado en uno de sus jugadores, a pesar de que hasta el momento no ha contado todavía con minutos ligueros debido a una lesión muscular.

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del club rojiblanco, tiene claro que, si por él fuera, no debería haber grandes sorpresas. Con el caso Julián Álvarez controlado y el FC Barcelona resignado a buscar a un nueve en el mercado o dar por cerrada la plantilla, no parece que vayan a producirse grandes movimientos. Sin embargo, La Gazzetta dello Sport publicaba en su portada del 25 de agosto una imagen de Alexander Sorloth y el interés de la Juventus en él. Según dicho medio, el club italiano habría mostrado su interés en el delantero noruego, a quien ya intentó fichar antes.

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Los contactos con el club rojiblanco se han intensificado en los últimos días porque el tiempo apremia y el mercado está cerca de cerrar. En ese traspaso hay otro jugador que tendría mucho peso para que Sorloth saliera: Nico González, quien estaría deseando ponerse de nuevo a las órdenes del Cholo Simeone.

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth (EFE / Juanjo Martín)

Luciano Spalletti quiere a Sorloth

El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, se ha fijado en el delantero noruego. Es todo lo que necesita para su equipo por el físico y su presencia en el área. La opción B sería Joshua Zirkzee, por si no consiguieran llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. El club italiano necesita reforzar el proyecto. Necesita volver a luchar por el título liguero, que lleva años lejos de su radar. La temporada 2019/20 fue la última en la que se alzaron con la copa y desde entonces han estado lejos de postularse al título.

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En el caso del Atlético de Madrid, hasta hace unas semanas, parecía probable que el club pudiera concretar la venta de Alexander Sorloth si llegaba una oferta superior a los 40 millones de euros. Sin embargo, ahora que queda menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes, la situación es diferente. El club rojiblanco necesita reforzar la delantera, ya que la plantilla es corta en esa posición y cualquier salida, tanto de Sorloth como de Julián, complicaría aún más el panorama.

El técnico argentino fue consultado sobre los silbidos que recibió el delantero

El margen de maniobra en las negociaciones es muy reducido por la cercanía del cierre y la urgencia de asegurar refuerzos. Por otro lado, existe el deseo de Diego Pablo Simeone de recuperar a Nico González, quien podría aportar soluciones en el centro del campo. Sin embargo, esa operación implicaría un sacrificio, ya que el club tendría que desprenderse de algún jugador importante para poder hacer frente al fichaje. La directiva analiza todas las posibilidades, pero cada movimiento en la plantilla exige un ajuste en otra área, lo que limita las opciones y obliga a tomar decisiones estratégicas para mantener el equilibrio del equipo en la recta final del mercado.

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