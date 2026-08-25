España Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

Deco y el representante del futbolista trabajan a contrarreloj para encontrar un equipo para Balde antes del cierre del mercado

Imagen GRV47EKR5RBYPG24HCD2P4HLGU
Guardar

Alejandro Balde ya se ha decidido. El futuro del jugador del FC Barcelona no parecía en el aire hasta las últimas semanas, que dejó entrever que no estaba del todo claro que fuera a permanecer un año más. El deseo del jugador siempre fue permanecer en el equipo azulgrana, a pesar de los rumores y las ofertas de los distintos clubes europeos. Sin embargo, los últimos movimientos del Barça han empujado al jugador a tomar la determinación de buscar un nuevo equipo.

Desde que el club azulgrana anunció el fichaje de Joao Cancelo, la situación cambió para Balde. La intención de llevar a cabo el traspaso se conocía, pero no fue hasta hace unos días que se concretó su llegada. Fue entonces cuando Balde tomó la decisión. El futbolista tenía claro que en esta temporada su participación sería diferente, ya que no iba a formar parte del once inicial de manera habitual. A pesar de ello, aceptó el reto y manifestó su voluntad de trabajar intensamente y competir con sus compañeros para ganarse una oportunidad en el equipo titular.

PUBLICIDAD

La reciente decisión de Hansi Flick de dejar fuera de la convocatoria al jugador para el partido ante el Elche ha marcado un antes y un después en su situación en el Barcelona. En ese encuentro, disputado en el estadio Martínez Valero, Xavi Espart fue elegido titular, lo que evidenció un cambio en el orden de preferencias del entrenador y dejó claro que el rol de Balde dentro del equipo había cambiado. Esta circunstancia, sumada a las distintas conversaciones mantenidas en las últimas horas entre el futbolista, su entorno y los responsables del club, ha desembocado en la determinación del jugador de buscar una salida del Barcelona durante el actual mercado de verano.

El jugador del FC Barcelona Joao Cancelo (REUTERS/Albert Gea)
El jugador del FC Barcelona Joao Cancelo (REUTERS/Albert Gea)

La situación se ha precipitado, y tanto Jorge Mendes, representante del jugador, como la directiva del Barcelona, han comenzado a trabajar para encontrarle un destino adecuado antes de que se cierre la ventana de traspasos. A pesar de que Balde es un futbolista con proyección y mantiene un buen cartel en el mercado, el tiempo juega en su contra. Faltando apenas una semana para el cierre del mercado, la mayoría de los equipos europeos de primer nivel ya han avanzado en la configuración de sus plantillas y tienen cerrados sus refuerzos principales, lo que reduce considerablemente las opciones.

PUBLICIDAD

La cesión al Manchester United y otras ofertas

En este contexto, el Manchester United continúa siendo el club que parte con mayor ventaja en la puja por hacerse con los servicios de Balde. Sin embargo, la situación ha cambiado respecto a las primeras conversaciones. El club inglés, tras los fichajes realizados recientemente, ha decidido dejar de lado la opción de un traspaso definitivo y propone ahora una cesión. Esta nueva postura responde a la necesidad del United de reforzarse sin comprometer una gran inversión en este momento. Para el Barcelona, que priorizaba una venta para ingresar fondos, la falta de tiempo y la urgencia por encontrar una salida podrían obligar a aceptar la fórmula del préstamo, aunque no sea la preferida por la directiva azulgrana.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Además del interés del Manchester United, existen otras ofertas sobre la mesa, aunque ninguna resulta tan atractiva, ni en lo deportivo ni en lo económico. Algunas proceden de ligas menores o de clubes que no ofrecen garantías de minutos ni un proyecto deportivo consolidado. Por este motivo, tanto Jorge Mendes como Deco, director deportivo del Barcelona, siguen explorando el mercado, conscientes de que el desenlace podría demorarse hasta los últimos días de la ventana de transferencias. La búsqueda de una solución óptima para el jugador se mantiene activa y, en vista de la premura, cada minuto cuenta para cerrar una salida que beneficie a todas las partes.

Temas Relacionados

FC BarcelonaLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

El delantero noruego tiene las características que el club italiano necesita: un imponente físico y presencia en el área

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

El portugués salió a defender a su futbolistas después de una noche de polémica en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

El futbolista debutó en LaLiga e hizo el gol de la victoria en el partido ante el Espanyol

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

La salida del jugador danés del Sporting de Lisboa no fue sencilla, el club llegó incluso a apartarle del equipo

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

Los jueces han decidido dar por concluida la jornada y han anunciado que los tiempos de la tercera etapa no contarán para la clasificación general

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Interior y Defensa chocan por la actuación del CNI en la entrada masiva de migrantes: Robles afirma que se alertó y Marlaska insiste en que “no hubo ningún informe”

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda

Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Los ‘lobbies’ ya no podrán operar en la sombra: el Gobierno obliga a registrar sus contactos con políticos y funcionarios

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

DEPORTES

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta