Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

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Alejandro Balde ya se ha decidido. El futuro del jugador del FC Barcelona no parecía en el aire hasta las últimas semanas, que dejó entrever que no estaba del todo claro que fuera a permanecer un año más. El deseo del jugador siempre fue permanecer en el equipo azulgrana, a pesar de los rumores y las ofertas de los distintos clubes europeos. Sin embargo, los últimos movimientos del Barça han empujado al jugador a tomar la determinación de buscar un nuevo equipo.

Desde que el club azulgrana anunció el fichaje de Joao Cancelo, la situación cambió para Balde. La intención de llevar a cabo el traspaso se conocía, pero no fue hasta hace unos días que se concretó su llegada. Fue entonces cuando Balde tomó la decisión. El futbolista tenía claro que en esta temporada su participación sería diferente, ya que no iba a formar parte del once inicial de manera habitual. A pesar de ello, aceptó el reto y manifestó su voluntad de trabajar intensamente y competir con sus compañeros para ganarse una oportunidad en el equipo titular.

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La reciente decisión de Hansi Flick de dejar fuera de la convocatoria al jugador para el partido ante el Elche ha marcado un antes y un después en su situación en el Barcelona. En ese encuentro, disputado en el estadio Martínez Valero, Xavi Espart fue elegido titular, lo que evidenció un cambio en el orden de preferencias del entrenador y dejó claro que el rol de Balde dentro del equipo había cambiado. Esta circunstancia, sumada a las distintas conversaciones mantenidas en las últimas horas entre el futbolista, su entorno y los responsables del club, ha desembocado en la determinación del jugador de buscar una salida del Barcelona durante el actual mercado de verano.

El jugador del FC Barcelona Joao Cancelo (REUTERS/Albert Gea)

La situación se ha precipitado, y tanto Jorge Mendes, representante del jugador, como la directiva del Barcelona, han comenzado a trabajar para encontrarle un destino adecuado antes de que se cierre la ventana de traspasos. A pesar de que Balde es un futbolista con proyección y mantiene un buen cartel en el mercado, el tiempo juega en su contra. Faltando apenas una semana para el cierre del mercado, la mayoría de los equipos europeos de primer nivel ya han avanzado en la configuración de sus plantillas y tienen cerrados sus refuerzos principales, lo que reduce considerablemente las opciones.

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La cesión al Manchester United y otras ofertas

En este contexto, el Manchester United continúa siendo el club que parte con mayor ventaja en la puja por hacerse con los servicios de Balde. Sin embargo, la situación ha cambiado respecto a las primeras conversaciones. El club inglés, tras los fichajes realizados recientemente, ha decidido dejar de lado la opción de un traspaso definitivo y propone ahora una cesión. Esta nueva postura responde a la necesidad del United de reforzarse sin comprometer una gran inversión en este momento. Para el Barcelona, que priorizaba una venta para ingresar fondos, la falta de tiempo y la urgencia por encontrar una salida podrían obligar a aceptar la fórmula del préstamo, aunque no sea la preferida por la directiva azulgrana.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Además del interés del Manchester United, existen otras ofertas sobre la mesa, aunque ninguna resulta tan atractiva, ni en lo deportivo ni en lo económico. Algunas proceden de ligas menores o de clubes que no ofrecen garantías de minutos ni un proyecto deportivo consolidado. Por este motivo, tanto Jorge Mendes como Deco, director deportivo del Barcelona, siguen explorando el mercado, conscientes de que el desenlace podría demorarse hasta los últimos días de la ventana de transferencias. La búsqueda de una solución óptima para el jugador se mantiene activa y, en vista de la premura, cada minuto cuenta para cerrar una salida que beneficie a todas las partes.

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