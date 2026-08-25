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Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

El portugués salió a defender a su futbolistas después de una noche de polémica en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid

José Mourinho junto a Vinicius (REUTERS/Pablo Morano)
José Mourinho junto a Vinicius (REUTERS/Pablo Morano)
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El Real Madrid iniciaba un nuevo curso el pasado sábado. Bajo las órdenes de José Mourinho, afrontaron el duelo ante el Espanyol. Un partido donde no se vieron grandes cambios respecto al curso anterior. No hubo tiempo, ni rodaje. Muchos jugadores han tenido poco tiempo de preparación tras un verano marcado por el Mundial 2026. El club blanco consiguió los tres puntos gracias a un gol de Carlos Espí sobre la bocina. El Real Madrid hizo los deberes, pero quien acaparó todos los focos fue Vinicius, de nuevo en el centro de la polémica. Esa es precisamente una de las misiones de Mourinho, acabar con el bullying a sus jugadores en los campos españoles.

Una vez más, el foco mediático se dirigió hacia Vinícius Jr. El extremo brasileño, que desde hace temporadas es protagonista en cada estadio donde juega el Real Madrid, vivió otra tarde de tensión y hostilidad. La mecha del brasileño es muy corta, pero el hecho de que en los primeros minutos Cala le diera una patada en la espalda sin balón no contribuyó. Vinicius se levantó mirando al árbitro y pidiendo justicia. No la hubo y el jugador entró en la vorágine de siempre. Miradas a la grada, gestos y protagonista en todas las polémicas. La grada de Cornellà aprovechó la coyuntura para calentar aún más al extremo con cánticos de “Balón de Playa”.

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Tras el encuentro, el brasileño fue protagonista también en rueda de prensa. Allí, José Mourinho salió a poner el pecho a las balas que lanzaron contra su jugador. El técnico portugués sabía que le tocaría ese papel y aceptó el reto con gusto. Según detalló, son muchos los equipos que realizan acciones orquestadas para desestabilizar a Vinicius: “Es algo que tiene un formato, tiene una cosa que se repite de adversario en adversario. Le doy yo, ahora le das tú. Si me sacan amarilla, le das tú. Si me cambian, entra otro sin amarilla y le das. Tiene que tener mucho control emocional”.

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Pablo Morano)
El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Pablo Morano)

La situación no quedó ahí y para poner la guinda a su defensa sobre Vinicius y la situación que vive en los campos, añadió: “Estamos en una era social de antibullying y con Vini estamos todavía en el bullying, de adversarios y de público. Tenemos que educarlo y prepararlo al máximo y ya está”. Mourinho es consciente de Vinicius “no es un santo”, pero tampoco está dispuesto a permitir el acoso al que está sometido en todos los campos de España.

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Vinicius y el “bullying”

La situación que Vinicius vivió en Cornellà no es nueva para él. Ya fue protagonista de partidos similares durante la pasada temporada. Los aficionados y jugadores conocen al brasileño, saben cómo sacarle del partido y eso pasa por las provocaciones, por entradas disimuladas o cánticos desde las gradas. Él cae en todas ellas y permite que le desestabilicen y que centre su atención en cuestiones distintas a las futbolísticas. A partir de ese momento, el baile está servido, es un tira y afloja. Una patada por un lado de un rival, una provocación de Vinicius por otr. Y así en cada acción, en cada partido, en cada estadio. Es un bucle que se repite.

El entrenador del Real Madrid ha ofrecido su primera rueda de prensa con motivo del primer partido de Liga, contra el Espanyol.

Ahora, por suerte para el extremo del Real Madrid, ha llegado alguien que sale en su defensa y que se atreve a poner nombre a lo que el jugador vive cada jornada. Mourinho tiene ahora un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius, su jugador. El técnico portugués se ha convertido en su protector, será él quien dé la cara por el brasileño, quien le defenderá a capa y espada.

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