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Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Los agentes de la Policía Foral han interceptado el turismo en la autopista de Navarra tras un aviso de Audenasa y han impuesto 500 euros de multa

Unos padres colocando el cinturón a sus hijos, que van en sillitas infantiles (Goodyear / Europa Press)
Unos padres colocando el cinturón a sus hijos, que van en sillitas infantiles (Goodyear / Europa Press)
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Un vehículo turismo de cinco plazas con nueve personas a bordo. Dos patrullas de la Policía Foral interceptaron en el peaje de Tiebas-Olóriz de la Autopista de Navarra un turismo que circulaba con nueve ocupantes pese a estar autorizado para cinco plazas, un hecho que ha derivado en una multa de 500 euros por exceso de ocupación, tras comprobarse además que cuatro de los pasajeros eran menores sin protección.

La actuación comenzó después de un aviso de Audenasa, la empresa concesionaria de la vía, cuyos operarios detectaron un vehículo con signos de sobrecarga. Los agentes constataron que cuatro menores viajaban sin sistema de retención infantil o sin cinturón disponible, según informó el cuerpo policial.

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Ante la imposibilidad de continuar el trayecto en esas condiciones, los policías inmovilizaron de forma cautelar el coche en una zona segura del peaje hasta que se corrigieron las causas. La intervención se cerró con seis denuncias administrativas, amparadas en el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial.

Además de la sanción por superar en más del 50% las plazas autorizadas, se formularon cuatro denuncias individuales: una por cada menor por no usar sistemas de retención obligatorios. Esa infracción está tipificada como grave y conlleva 200 euros de multa por cada caso y la detracción de cuatro puntos del permiso del responsable.

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La Policía Foral también denunció la incorrecta estiba del exceso de equipaje, al considerar que comprometía la estabilidad del turismo y la visibilidad del conductor. El cuerpo remarcó que el cumplimiento de los límites de ocupación y el uso de SRI (sistemas de retención) “no son un mero trámite administrativo, sino una medida vital que reduce de forma drástica las lesiones graves o mortales en caso de accidente de tráfico”.

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