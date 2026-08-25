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El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

El rendimiento anual de los propietarios sube más de medio punto en un año, mientras la demanda creciente y la escasez de oferta dificultan el acceso y endurecen las condiciones para arrendar

Un hombre con mochila y una mujer con bolso miran un cartel blanco de "Se alquila" en una ventana abierta de un edificio de ladrillo rojo con persianas verdes.
Dos jóvenes miran la fachada de un edificio con una vivienda en alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 8,02% en julio de 2026. Este porcentaje refleja el rendimiento anual que un propietario obtiene al arrendar una vivienda tras su adquisición, en un contexto marcado por una demanda creciente y una oferta insuficiente.

En cifras, el precio medio de compra de una residencia tipo de 100 metros cuadrados se situó en 221.580 euros, al pagarse a 2.462 euros el metro cuadrado, mientras que la renta media mensual fue de 1.482 euros, lo que arroja un ingreso bruto anual de 17.784 euros, según datos de pisos.com. La rentabilidad experimentó un incremento de 0,53 puntos respecto al mismo periodo del año anterior (7,49%), aunque retrocedió dos centésimas frente a junio (8,04%).

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“El alquiler se encuentra sometido a una presión estructural que difícilmente va a desaparecer a corto plazo, con una demanda creciente y una oferta que sigue sin ser suficiente”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. En su opinión, esta situación “intensifica la competencia entre inquilinos, acorta los tiempos de decisión y endurece las condiciones de acceso”.

Incide en que el problema ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino “quién puede acceder a una vivienda y en qué condiciones”. Asegura que mientras no se amplíe de forma suficiente la oferta, “esta tensión seguirá condicionando la evolución del mercado del alquiler”.

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Tarragona, a la cabeza de la rentabilidad, y San Sebastián, a la cola

El análisis elaborado por pisos.com muestra marcadas diferencias en función de la localización geográfica. Tarragona encabeza el ranking de capitales de provincia más rentables con un 7,98%, seguida de Sevilla (7,70%), Huesca (7,40%) y Jaén (7,37%). También destacan Castellón de la Plana (7,13%), Murcia (7,08%), Segovia (7,01%), Almería (7,00%), Córdoba (6,97%) y Ávila (6,96%). Estas ciudades combinan precios de compra más baratos con una demanda de alquiler que ayuda a mantener las rentas, lo que favorece el retorno para los propietarios.

En el extremo opuesto, Donostia – San Sebastián ofrece la rentabilidad más baja, con un 3,86%. Le siguen Girona (4,39%), Palma (4,41%), Cádiz (4,59%), Pamplona (4,60%), A Coruña (4,64%), Málaga (4,69%), Salamanca (4,86%), Logroño (4,86%) y Bilbao (4,88%).

En opinión de Ferran Font, las diferencias de rentabilidad entre capitales reflejan “las distintas dinámicas de los mercados locales. Mientras ciudades como Tarragona, Sevilla o Huesca combinan precios de compra más contenidos con una demanda de alquiler capaz de sostener las rentas, en mercados como Donostia, Girona o Palma el mayor coste de acceso a la vivienda reduce el retorno de la inversión”. El experto subraya que el equilibrio entre precio de compra y alquiler es el que acaba determinando la rentabilidad que ofrece cada capital.

Este contraste territorial evidencia que la decisión de invertir en vivienda para alquilar debe considerar no solo el precio de adquisición, sino también la fortaleza y el perfil de la demanda en cada zona.

Infografía explicativa con datos de la rentabilidad del alquiler en España, porcentajes por ciudad e ilustraciones de edificios.
Una infografía de Infobae y pisos.com detalla el rendimiento del alquiler en España y sitúa la rentabilidad media en el 8,02 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Competencia feroz entre inquilinos y acceso cada vez más difícil

El informe destaca que la presión existente en el mercado del alquiler se traduce en una intensa competencia entre los que desean vivir en renta, con plazos de decisión muy ajustados y condiciones de acceso cada vez más exigentes para los inquilinos. “Mientras no se amplíe de forma suficiente la oferta, esta tensión seguirá condicionando la evolución del mercado del alquiler”, insiste Ferran Font.

Las cifras respaldan este diagnóstico: el incremento de la rentabilidad bruta indica que los propietarios logran mayores beneficios, pero para los inquilinos el escenario se complica por la escasez de opciones y la escalada de precios. El problema, según apunta el director de Estudios, “ya no es solo cuánto cuesta alquilar, sino quién puede acceder a una vivienda y en qué condiciones”.

La situación genera un entorno donde la toma de decisiones se ha acelerado, la negociación es limitada y el margen de elección se reduce. El informe advierte que, mientras persista la presión sobre la oferta, el acceso al alquiler continuará restringido y condicionado por la capacidad de pago y la solvencia acreditada de los solicitantes.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Perspectivas y retos para el mercado del alquiler

El contexto actual, según los expertos, dibuja un horizonte donde el alquiler se consolida como una opción atractiva para la inversión, pero cada vez más inaccesible para amplios sectores de la sociedad. La rentabilidad bruta, que ha subido 0,53 puntos porcentuales respecto al año anterior, anticipa que la presión sobre el mercado difícilmente se relajará a corto plazo.

La única vía para aliviar la tensión en el mercado, a juicio de los analistas, pasa por un aumento sustancial de la oferta de viviendas en alquiler. Hasta que esto ocurra, la competencia y los precios seguirán marcando la pauta y limitando el acceso, en un escenario de rentabilidad al alza para los propietarios y de dificultades crecientes para los futuros inquilinos.

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