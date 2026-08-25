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El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

El Consejo de Ministros aprueba la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituye el mando único

Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en Moncloa, Madrid. (Europa Press)
Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional extraordinario para coordinar la crisis humanitaria en Ceuta. (La Moncloa)
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“Estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias”. El Gobierno ya ha aprobado las primeras medidas para afrontar la crisis en Ceuta, 25 días después de la entrada masiva de 70.000 migrantes desde Marruecos. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta los anteproyectos para reformar la ley de asilo y, parcialmente, la ley de extranjería.

El objetivo de ambas iniciativas, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio y se traduce en un reglamento que homogeneiza las normas migratorias en la UE. El Gobierno defiende que la reforma se ha diseñado con un “enfoque garantista” de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder “mejor” a la realidad del “fenómeno migratorio”.

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El titular de Interior ha explicado que la norma actualiza las definiciones de protección internacional e incorpora de forma expresa “realidades relevantes” como motivo de asilo, entre ellas la persecución por el género y la discapacidad. También incorpora un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, de aplicación obligatoria, que endurece la política migratoria y facilita el retorno de los migrantes si su expediente es rechazado.

Ángel Víctor Torres asumirá el mando único

El Gobierno ha aprobado también el Real Decreto para constituir un mando único en Ceuta, con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y la movilización de recursos privados y públicos. Así lo ha afirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asumirá la dirección del comité.

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La decisión llega horas después de celebrarse el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario convocado por el presidente del Gobierno, en el que se ha declarado a la ciudad autónoma como zona de “interés de seguridad nacional”.

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