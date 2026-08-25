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Alba Guijarro, psicóloga: “La mayoría de personas no rompen porque dejen de quererse”

La experta explica que hay otros factores que pueden desgastar una relación

El desamor no siempre aparece por falta de amor
Montaje Infobae en el que aparece Alba Guijarro
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El amor es uno de los sentimientos que más interés ha despertado a lo largo de la historia. No es de extrañar, ya que las relaciones de pareja y todo lo que las rodea han servido de inspiración para numerosas obras de literatura, cine y televisión.

Pero el amor no siempre tiene un final feliz. Hay ocasiones en que las relaciones no llegan a funcionar y, por norma general, el desamor suele asociarse a una falta de reciprocidad, de interés o de sentimientos por una de las partes. Sin embargo, una ruptura no siempre tiene que estar relacionada con la ausencia de cariño, ya que existen otros factores que pueden hacer que una pareja decida poner fin a su relación.

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Esto es algo que ha puesto de manifiesto Alba Guijarro en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@talcualtia). “La mayoría de parejas no rompen porque dejen de quererse. Normalmente, cuando una relación termina, el vínculo y el amor llevaban ya tiempo conviviendo con otras muchas cosas”, comienza explicando la psicóloga.

El amor no siempre es suficiente

La experta comenta que hay diferentes situaciones que pueden ir desgastando una relación con el paso del tiempo. Entre ellas se encuentran las discusiones que quedan sin resolver, las conversaciones que se van posponiendo o la sensación de soledad dentro de la propia pareja. También puede aparecer cierta distancia entre ambas personas o la sensación de no sentirse visto, escuchado o comprendido por la otra parte.

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Cuando esta dinámica se convierte en rutina, el malestar se va acumulando hasta llegar al punto de no retorno. En este momento, el dolor, la desconexión o el cansancio pueden llegar a tener más peso que el propio vínculo y hacer que el amor deje de ser suficiente.

Por este motivo, Guijarro señala que existen parejas que siguen queriéndose mucho a pesar de decidir separarse. El hecho de que una relación termine no significa necesariamente que los sentimientos que existieron fueran falsos o que todo lo vivido careciera de valor.

@talcualtia Puedes querer mucho a tu pareja pero sentir que algo no termina d encajar. Vivimos con la creencia de que el amor “lo puede todo” y a veces acabamos sosteniendo cosas que nos desgastan muchísimo. Ser honestos también es poder mirar aquí. Igualmente recuerda que en 60s es imposible hablar de cada caso y que la conducta humana es muy compleja como para poder explicarla en un video. Si no te resuena simplemente no es para ti. Un abrazo!!! #relaciones #ruptura #rupturasdepareja #comunicacion #novio ♬ sonido original - Alba Guijarro

Una ruptura puede ser el resultado de una relación que, pese al cariño entre ambas personas, ya no llena a ninguna de las partes. Esta idea también permite entender por qué algunas separaciones pueden resultar especialmente difíciles. No siempre existe una falta de amor que facilite pasar página, sino que puede haber sentimientos que permanecen mientras la relación deja de funcionar.

El desamor también necesita un proceso

Una de las partes más complicadas de una ruptura llega cuando todavía existen sentimientos por la otra persona. En estos casos, asumir que la relación ha terminado puede resultar especialmente difícil, ya que no siempre hay un motivo concreto que permita entender lo ocurrido de forma sencilla.

El proceso puede estar marcado por momentos de tristeza, dudas e incluso por la necesidad de buscar explicaciones a lo sucedido. También es habitual que aparezca cierta idealización de la relación o de la persona que ya no está, especialmente durante las primeras etapas.

Por ello, superar el desamor no consiste necesariamente en dejar de sentir de un día para otro, sino en aprender a aceptar el final y adaptarse a una nueva realidad.

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