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Las raíces vascas de Jacob Elordi, contadas por su abuelo: “Tú eres descendiente de vascos, no de españoles”

El abuelo del actor, Joaquín Elordi, abandonó Ondarroa hace más de medio siglo para emigrar a Australia, donde comenzó trabajando en las plantaciones de caña de azúcar

El actor australiano Jacob Elordi en la 98ª edición anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre, el 15 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RYAN SUN)
El actor australiano Jacob Elordi en la 98ª edición anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre, el 15 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RYAN SUN)
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Jacob Elordi (Brisbane, 1997) es uno de los actores más reconocibles de su generación. Y 2026 no ha hecho más que confirmar su buen momento profesional: a principios de año fue nominado al Oscar por Frankenstein, después llegó a los cines con la polémica versión de Emmerald Fennell de Cumbres borrascosas, dio por finalizada su etapa en Euphoria con su tercera y última temporada, y cerrará el año con un último estreno este miércoles, La constelación del perro, el nuevo thriller postapocalíptico dirigido por Ridley Scott.

Aunque Jacob Elordi ha construido su carrera al otro lado del mundo, es a más de 17.000 kilómetros donde empieza parte de su historia familiar. Aunque nació y creció en Australia, Elordi nunca ha ocultado el orgullo que siente por su origen españoles, heredadas de su familia paterna y, especialmente, de su abuelo Joaquín Elordi, natural de Ondarroa (Vizcaya), que hace más de medio siglo abandonó Euskadi para empezar una nueva vida en las Antípodas.

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“Mi abuelo es de Ondarroa y mi padre [John Elordi] creció en Bilbao, en Markina”, explicó el actor a Fotogramas. Elordi ha relatado en varias ocasiones la historia de su abuelo, quien emigró a Australia durante el franquismo y tuvo que empezar prácticamente desde cero. “Emigró por el régimen fascista, así que nos mudamos a Australia. Él estuvo cortando caña de azúcar, con ocho dólares en el bolsillo, hasta que ganó lo suficiente para traer a toda su familia aquí. Estoy increíblemente agradecido a ese gran hombre, Joaquín Elordi”, contó.

Ahora ha sido el propio abuelo del actor quien ha contado su versión de aquella historia en una entrevista con Mikel Reparaz para EITB desde Brisbane, retransmitida el verano pasado. Pese al medio siglo transcurrido desde que dejó Euskadi y a tener pasaporte australiano, cuando el periodista le pregunta si se siente de allí o de Ondarroa, su respuesta no deja demasiado espacio para las dudas: ¡Por favor! Soy ondarrutarra, hombre. Para toda la vida. No hay otro lugar como Ondarra", dijo en Euskera.

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Las raíces españolas de Jacob Elordi
Las raíces españolas de Jacob Elordi (Wikimedia / Canva).

Su viaje a Australia estuvo planificado y financiado por el gobierno de Australia. “Si es que nos pagaron el taxi de Markina a Bilbao, el tren de Bilbao a Madrid, el hotel en Madrid, del aeropuerto de allí hasta Sídney”, recordó. A su llegada también tenían transporte esperándolos para llevarlos hasta el hotel. “O sea que yo no me puedo quejar”, ha añadido.

Sin embargo, los primeros años estuvieron lejos de ser fáciles. Antes de retomar su profesión de pintor y fundar su propia empresa, Joaquín trabajó en las plantaciones de caña de azúcar. Una experiencia que definió como “duro, muy duro”. A las exigencias físicas del trabajo se sumaba un entorno completamente desconocido para él. “Australia es el país que tiene la serpiente más venenosa del mundo y no sé, todo lo más peligroso del mundo tiene. Pero eso lo dejamos aparte”, bromeó.

Durante la entrevista, Reparaz le mostró un vídeo de su nieto hablando precisamente de aquella historia para Fotogramas. “Él emigró por el régimen fascista. Se mudó a Australia y cortó caña de azúcar, con ocho dólares en el bolsillo, hasta que ganó suficiente dinero para traer a toda su familia”, explica Jacob antes de reconocer que está “increíblemente agradecido a ese gran hombre”.

Tráiler de 'La Constelación del Perro', protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin, y dirigida por Ridley Scott.

“Que te diga tu nieto, australiano y un poco famoso como es él, y que diga eso, que le he trasladado yo eso, que diga que ‘por el abuelo tengo esto’, joder, ¿qué más quieres?”, reconoció, tras ver las declaraciones del actor.

“Yo voy a ser Elordi siempre”

Ese vínculo con sus orígenes también aparece en una conversación que Joaquín recuerda haber mantenido con su nieto sobre el futuro de su apellido. “Le dije: ‘Oye, ¿ahora te vas a cambiar el apellido Elordi y te vas a poner otro nombre?’. ‘No, no, no’, me dijo. ‘Yo voy a ser Elordi siempre’”.

El abuelo del actor también relató el mensaje que siempre ha querido transmitirle: “Tú eres vasco, descendiente de vascos, no eres descendiente de españoles. Te van a preguntar, pero tú eres descendiente de vascos, ¿vale?”. Una distinción que el propio Jacob Elordi ha repetido públicamente. “Si mi abuelo viera que pongo que tengo ascendencia española, me mataría. Yo soy vasco, un pequeño lugar entre España y Francia”, aseguró hace cuatro años en una entrevista con GQ. Y en otra conversación con El País resumió su relación con esos orígenes de forma mucho más sencilla: “Estoy muy orgulloso de esa herencia”.

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