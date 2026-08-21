El restaurante recomendado por el chef Dabiz Muñoz en Asturias con vistas increíbles y pescado a la brasa: “Es un templo del producto que merece el viaje”

Un clásico de la hostelería asturiana, ubicado en Ribadesella, que Dabiz Muñoz recomienda por su exquisito producto (La Huertona)

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Hay provincias que son destinos gastronómicos imperdibles. Asturias es una de ellas, un paraíso de mares y montañas que consiguen una despensa única en España. Pescados frescos, espectaculares carnes, verduras con mucho sabor... Ladrillos que construyen una gastronomía rica y de enorme calidad que se traduce en una gran gama de restaurantes de altura. Es precisamente por eso que elegir un lugar especial, donde disfrutar de una comida sobresaliente, no es sencillo para aquellos visitantes que no conocen a fondo la zona.

Nada mejor que confiar en los que más saben para acertar de lleno y darnos un homenaje. Hasta el Principado ha viajado Dabiz Muñoz, chef con tres estrellas Michelin en DiverXO y una de las grandes caras de la alta cocina de autor en España. El cocinero ha compartido en su cuenta de Instagram una de sus recomendaciones más sinceras, un clásico de la zona, ubicado en Ribadesella, que roza el lujo y que tiene el producto como gran protagonista.

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“Es un templo del producto que merece el viaje”, decía Muñoz a través de sus historias, donde compartía un reguero de imágenes que daban prueba del homenaje que vivió en esta mesa. El restaurante en cuestión es La Huertona (Lugar Sardalla, 41), un sofisticado restaurante enfocado en cocina asturiana que brilla gracias a sus ingredientes frescos y de temporada.

Las publicaciones de Dabiz Muñoz sobre su visita a este "templo del producto" (Instagram / @dabizdiverxo)

La Huertona, un clásico sofisticado con excelente producto

En un enclave casi mágico, a tiro de piedra de la desembocadura del Sella, La Huertona se alza como uno de los restaurantes más deseados de la zona de Ribadesella. Lo es por su producto, pero también por su ambiente rústico y por unos comedores que ejercen como maravillosos miradores, asomando a un idílico entorno de prados verdes donde puedes encontrar hasta vacas pastando.

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Al frente de este referente hostelero se encuentra el cocinero José Viejo, quien lleva más de 30 años perfeccionando la cocina de pescados a la parrilla en este restaurante asturiano. El establecimiento era el antiguo bar-tienda de la aldea, un icono que ha mantenido el mismo nombre (oficialmente, La Güertona), y que José Viejo y su mujer, Rosa Ruisánchez, heredaron de su abuela. Empezó como sidrería y, paso a paso, ha ido evolucionando hasta alcanzar la excelencia, reconocida con dos soles de la Guía Repsol y una recomendación de la Guía Michelin.

El restaurante ofrece una pequeña carta de mercado en la que la brasa es la gran protagonista, poniendo el foco en los pescados y mariscos que llegan de las lonjas cercanas. Es por eso que la carta cambia cada día, en función de la materia prima que el chef considere adecuada. Del mar llegan especies como el rey, el besugo, el rodaballo y el mero; en temporada, José también trabaja las angulas, producto estrella de la zona. Nadie quiere perderse mariscos como el bogavante de Ribadesella o la más lejana gamba roja de Palamós. El propio restaurante avisa del precio por ración, que oscila entre los 35 y los 60 euros, en función de la especie y el mercado.

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José Viejo lidera las brasas en La Huertona, un restaurante que ocupa el lugar de un antiguo bar-tienda de Ribadesella (La Huertona)

La propuesta marina se complementa con verduras de temporada bien tratadas y carnes seleccionadas, así como algunos clásicos imperdibles de la zona, como la fabada, elevados a niveles de alta cocina. La fabada fue precisamente uno de los platos que conquistaron a Dabiz Muñoz, que disfrutó además de otros bocados como el virrey, las kokotxas o los santiaguiños a la brasa.

El precio medio por persona para aquellos que quieran disfrutar de su oferta a la carta supera los 100 €. Además, La Huertona ofrece un menú degustación por 170 €, que incluye bocados como el percebe gallego, el salpicón de langosta de Ribadesella hecho al momento, el puerro a la brasa con caviar, el rey de costa a la brasa de encina o el lechazo asado.

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