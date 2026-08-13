La receta de tiras de calabacín que puedes tener lista en solo 10 minutos: un plato saludable y perfecto para el verano

Con las altas temperaturas propias del verano, las recetas rápidas y frescas parecen tener un sinfín de aficionados. Este es el caso de las tiras de calabacín, un plato saludable y delicioso que se puede preparar en solo 10 minutos y con pocos ingredientes. Por si esto fuera poco, son ligeras y con una textura sorprendente. Todo ello las convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan comidas saciantes y bajos en calorías. Su sabor suave conquista tanto a niños como a adultos.
Inspiradas en la cocina mediterránea, estas tiras se preparan con gran rapidez y pueden servirse como base de ensalada, plato único o acompañamiento. Por si esto fuera poco, si se añade pesto, tomate cherry, queso feta o un toque de limón, se consigue un maridaje perfecto y colorido.
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Receta de tiras de calabacín
Las tiras de calabacín se preparan usando un espirilizador o pelador especial, que convierte el calabacín en hebras largas y finas, similares a la pasta. Se pueden cocinar al vapor, saltear ligeramente o tomar en crudo, siempre con un aliño saludable.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos (opcional; puedes consumirlas crudas)
Ingredientes
- 2 calabacines medianos
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal y pimienta negra al gusto
- Zumo de ½ limón
- (Opcional) Tomates cherry, queso feta, albahaca fresca o frutos secos para decorar
Cómo hacer tiras de calabacín, paso a paso
- Lava y seca los calabacines. No es necesario pelarlos.
- Con un espirilizador o pelador juliana, corta los calabacines en tiras largas, tipo espagueti. Si no tienes utensilios, usa un cuchillo afilado y corta lo más fino posible.
- Sazona las tiras con sal y déjalas reposar en un colador durante 5 minutos para que suelten parte de su agua. Seca con papel de cocina.
- Si prefieres en crudo: aliña con aceite de oliva, zumo de limón, pimienta y, si quieres, ajo picado muy fino. Añade los toppings al gusto.
- Si las quieres templadas: saltea rápidamente las tiras de calabacín con el aceite y el ajo durante 2 minutos en sartén muy caliente. No cocines en exceso para evitar que se ablanden demasiado.
- Sirve inmediatamente, decorando con tomate cherry, queso feta desmigado, albahaca o frutos secos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones como plato principal o 4 como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 40 kcal
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 2 g
- Hidratos de carbono: 4 g
- Fibra: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las tiras se pueden guardar en nevera (sin aliñar) hasta 2 días en recipiente hermético. Aliñadas, consumir en el día.
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