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La receta de tiras de calabacín que puedes tener lista en solo 10 minutos: un plato saludable y perfecto para el verano

Además de destacar por ser una comida ligera y baja en calorías ideal para consumir en los días más calurosos, es muy versátil, ya que puede combinarse con diversos ingredientes

Un plato de espaguetis de calabacín con salsa pesto, tomates cherry rojos y amarillos, piñones, queso rallado y hojas de albahaca fresca.
Un plato de tiras de calabacín con pesto, tomates cherry y hojas de albahaca fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con las altas temperaturas propias del verano, las recetas rápidas y frescas parecen tener un sinfín de aficionados. Este es el caso de las tiras de calabacín, un plato saludable y delicioso que se puede preparar en solo 10 minutos y con pocos ingredientes. Por si esto fuera poco, son ligeras y con una textura sorprendente. Todo ello las convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan comidas saciantes y bajos en calorías. Su sabor suave conquista tanto a niños como a adultos.

Inspiradas en la cocina mediterránea, estas tiras se preparan con gran rapidez y pueden servirse como base de ensalada, plato único o acompañamiento. Por si esto fuera poco, si se añade pesto, tomate cherry, queso feta o un toque de limón, se consigue un maridaje perfecto y colorido.

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Receta de tiras de calabacín

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

Las tiras de calabacín se preparan usando un espirilizador o pelador especial, que convierte el calabacín en hebras largas y finas, similares a la pasta. Se pueden cocinar al vapor, saltear ligeramente o tomar en crudo, siempre con un aliño saludable.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 5 minutos (opcional; puedes consumirlas crudas)

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Zumo de ½ limón
  • (Opcional) Tomates cherry, queso feta, albahaca fresca o frutos secos para decorar

Cómo hacer tiras de calabacín, paso a paso

Cómo conservar el calabacín
El calabacín es una de las hortalizas por excelencia del verano. (Adobe Stock)
  1. Lava y seca los calabacines. No es necesario pelarlos.
  2. Con un espirilizador o pelador juliana, corta los calabacines en tiras largas, tipo espagueti. Si no tienes utensilios, usa un cuchillo afilado y corta lo más fino posible.
  3. Sazona las tiras con sal y déjalas reposar en un colador durante 5 minutos para que suelten parte de su agua. Seca con papel de cocina.
  4. Si prefieres en crudo: aliña con aceite de oliva, zumo de limón, pimienta y, si quieres, ajo picado muy fino. Añade los toppings al gusto.
  5. Si las quieres templadas: saltea rápidamente las tiras de calabacín con el aceite y el ajo durante 2 minutos en sartén muy caliente. No cocines en exceso para evitar que se ablanden demasiado.
  6. Sirve inmediatamente, decorando con tomate cherry, queso feta desmigado, albahaca o frutos secos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones como plato principal o 4 como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 40 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 2 g
  • Hidratos de carbono: 4 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las tiras se pueden guardar en nevera (sin aliñar) hasta 2 días en recipiente hermético. Aliñadas, consumir en el día.

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