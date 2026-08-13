El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia (COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press)

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes. La información fue comunicada por el propio Albares a través de un audio remitido a los medios, en el que expresó “las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del muerto español”.

Según los datos actualizados, la cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter en el noroeste de Colombia ha subido a 265 personas, mientras que los heridos se sitúan cerca de los 3.500. Albares señaló además que el número de nacionales españoles sin localizar ha descendido de 75 a 12 en las últimas horas.

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Según ha detallado el ministro Albares, ya se encuentra en marcha el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al “pueblo hermano” de Colombia, en el que se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento, y apoyo al personal sanitario.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española desaparecidas en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes, pero que no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales. (Fuente: RTVCE)

Durante su intervención, Albares recordó a los españoles presentes en Colombia que “tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición”. En el mismo mensaje, instó: “Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga”. Telefónica ha habilitado llamadas y SMS gratuitos entre España y Colombia, así como itinerancia para que la población pueda mantenerse comunicada con sus familiares en el país.

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El Gobierno traslada su solidaridad y ofrece apoyo en las labores de rescate

El lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladaba el “cariño y solidaridad” de España con el pueblo colombiano. Con una publicación en la red social X ,Sánchez quiso expresar que el pensamiento de los españoles “está con las víctimas, sus familias y todas las personas damnificadas”: “España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”.

Cómo se originó el terremoto en Colombia

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido los servicios de bomberos y del Samur Protección Civil para sumarse a las tareas de rescate y asistencia en Colombia. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado este martes que la ciudad cuenta con equipos de logística experimentados en este tipo de intervenciones y que el consistorio “está a disposición de cualquier cosa que se pueda necesitar de Madrid”, canalizando la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación.

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Sanz ha subrayado: “Siempre hemos mostrado nuestra solidaridad, y más en este caso, de nuevo con un pueblo hermano con el que compartimos tantas cosas”. La vicealcaldesa ha reconocido el impacto que la situación está teniendo en la comunidad colombiana residente en la capital. “Miles de colombianos viven en nuestra ciudad, están sufriendo, lo están pasando realmente mal porque ni siquiera muchos de ellos saben todavía cómo están sus familiares”, ha afirmado, reiterando el respaldo del Ayuntamiento y su disposición a colaborar en las labores de emergencia.

Las autoridades españolas mantienen el seguimiento de la situación y la asistencia a los ciudadanos afectados tras el seísmo, mientras se coordina la entrega de ayuda humanitaria y se actualiza el balance de víctimas y desaparecidos.

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