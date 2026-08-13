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Los precios de la energía disparan la inflación al 3,6% en julio y obligan a elevar a 20 céntimos la rebaja en el gasóleo

Según el dato definitivo del IPC del INE, el gasóleo superó el umbral del 15% fijado en el decreto anticrisis, lo que activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del plan del Gobierno

Un automóvil se llena de gasolina en una gasolinera. REUTERS/Seth Herald
Un automóvil se llena de gasolina en una gasolinera. REUTERS/Seth Herald
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La inflación española subió al 3,6% interanual en julio, su nivel más alto en más de un año, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves. La cifra supera en una décima la estimación preliminar del organismo y confirma que los precios encadenan ya cinco meses consecutivos por encima del 3%.

El alza se explica principalmente por el encarecimiento de la factura energética. De hecho, la vivienda fue el componente que más presionó al alza, arrastrada por el precio de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos. Además, el transporte también contribuyó al repunte por el incremento del coste de los carburantes.

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El dato de julio eleva cuatro décimas la tasa interanual respecto al mes anterior y sitúa la inflación en su cota más alta desde mayo de 2024.

La cláusula del gasóleo que se activa en septiembre

El Ministerio de Economía ha precisado que el gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, cifra que supera el umbral del 15% fijado en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al rebasarse este umbral, se activa la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo pasará de 5 céntimos por litro a 20 céntimos por litro en septiembre, cuadruplicando el alivio fiscal inicialmente previsto para ese mes.

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(Noticia en ampliación)

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