El eclipse deja más de 300 atenciones sanitarias en once comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Una joven se tapa los ojos durante el eclipse solar del 12 de agosto (Concha Ortega / Europa Press)

Guardar

Más de 300 personas han tenido que ser atendidas en once comunidades autónomas tras el eclipse total de Sol que este miércoles convirtió en noche el cielo de buena parte de España. La mayoría de las asistencias estuvieron relacionadas con molestias y alteraciones oculares, aunque los servicios sanitarios también atendieron mareos, lipotimias, contusiones, episodios de ansiedad y consultas de ciudadanos preocupados por los posibles efectos de haber observado el fenómeno astronómico.

La Comunidad de Madrid es, por ahora, la región que acumula más atenciones. Sus servicios sanitarios realizaron 101 asistencias relacionadas con el eclipse hasta las 9.00 horas de este jueves, según fuentes de la Consejería de Sanidad citadas por Europa Press. Entre los motivos más frecuentes figuran los mareos y las molestias oculares, además de las consultas de personas que acudieron a los centros sanitarios para resolver dudas sobre las consecuencias que podía tener la observación del eclipse.

PUBLICIDAD

Euskadi aparece a continuación en el balance conocido. Osakidetza atendió a 58 personas con dolencias oculares y sintomatología leve: 22 fueron asistidas en atención primaria y 36 en hospitales. La jefa de Sección de Urgencias del Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha restado gravedad a los casos registrados y ha señalado que se trató de “patología leve”, sin que se haya detectado “ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer”.

Murcia contabilizó otras 32 atenciones por problemas oftalmológicos relacionados con el fenómeno. El Servicio Murciano de Salud ha precisado que ninguno de los casos revistió gravedad y que no fue necesario ingresar a ningún paciente ni realizar intervenciones quirúrgicas.

PUBLICIDAD

Mareos, golpes y consultas de última hora

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, con personal del 061 en el Punto de Observación del eclipse de Motorland. (Gobierno de Aragón / Europa Press)

El balance cambia ligeramente de una comunidad a otra. En Aragón, por ejemplo, el dispositivo especial del 061 atendió alrededor de una treintena de asistencias y consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto, aunque fue este miércoles cuando se concentró la mayoría. Todas fueron leves y estuvieron relacionadas fundamentalmente con contusiones y pequeñas curas.

En Baleares, unas 20 personas pasaron por centros de atención primaria u hospitales por lesiones oculares, mientras que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió otras 14 consultas telefónicas. El director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, ha advertido además de que todavía pueden producirse nuevas atenciones. La razón es que algunas lesiones oculares pueden tardar entre 24 y 48 horas en manifestarse.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana suma una veintena de asistencias del Servicio de Emergencias Sanitarias. En este caso, el abanico de motivos fue más amplio: tres personas fueron atendidas por problemas oftalmológicos leves, once por traumatismos o contusiones, cinco por lipotimias y una por un episodio de ansiedad durante la jornada del eclipse.

Asturias registró una situación similar. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha cifrado en 18 las consultas de atención primaria que podrían guardar relación con el eclipse, dentro de los 64 pacientes que acudieron a centros de salud por motivos oculares a partir de las 20.00 horas del miércoles. No todas estas consultas, por tanto, están necesariamente vinculadas al fenómeno.

PUBLICIDAD

Cómo ha sido el eclipse solar total de 2026: la Luna tapó el Sol y dejó a oscuras a España durante más de un minuto

Castilla-La Mancha contabilizó otras 18 incidencias relacionadas principalmente con mareos y malestar general, en algunos casos en un contexto marcado por las altas temperaturas, además de consultas de personas que reconocieron haber observado el eclipse sin protección. Navarra sumó siete atenciones oftalmológicas y otras dos relacionadas con el calor. Extremadura cerró el balance conocido con tres pacientes atendidos por alteraciones visuales.