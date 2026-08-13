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Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Cinco nuevos radares han comenzado a operar en varias carreteras españolas. El primer mes, las infracciones se comunicarán con un aviso sin multa antes de aplicar sanciones económicas

Señal vertical que marca la limitación de 100km/h a conductores en el tramo de radares de la autovía A-7 (Arreza Seguros / Europa Press)
Señal vertical que marca la limitación de 100km/h a conductores en el tramo de radares de la autovía A-7 (Arreza Seguros / Europa Press)
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha cinco nuevos radares de velocidad en carreteras de Soria, Segovia y Albacete, como parte de la operación especial de tráfico de verano, en la que se esperan más de 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido durante el mes de agosto.

Los nuevos controles incluyen un radar fijo y cuatro radares de tramo bidireccionales, todos señalizados y con su ubicación publicada en la web oficial de la DGT. El radar fijo se ha instalado en la carretera CL-101 de Soria, en el punto kilométrico 7,02 en sentido decreciente, cerca de la localidad de Ólvega, en la ruta que conecta Ágreda y Barahona, próxima al límite con Guadalajara.

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Respecto a los radares de tramo, dos se encuentran en la N-110 de Segovia, entre los kilómetros 158,7 y 161,3, abarcando los términos municipales de Gallegos y Navafría, próximos al límite provincial entre Segovia y Madrid. Los otros dos cubren ambos sentidos de la CM-412 de Albacete, desde el kilómetro 202,5 hasta el 208,15, en el tramo entre Villanueva de la Fuente y Almansa, pasando por Hellín.

Radar de la DGT (Ricardo Rubio / Europa Press)
Radar de la DGT (Ricardo Rubio / Europa Press)

Multas de 100 a 600 euros

Durante el primer mes de funcionamiento, la DGT ha establecido un periodo de aviso en el que los conductores que rebasen los límites de velocidad recibirán únicamente una notificación informativa, sin sanción económica ni retirada de puntos. Al finalizar agosto, el sistema empezará a sancionar automáticamente los excesos de velocidad detectados por estos dispositivos.

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El organismo dirigido por Pere Navarro recuerda que superar los límites de velocidad puede suponer multas de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos en el permiso de conducir. El artículo 379 del Código Penal considera delito exceder en 60 km/h la velocidad máxima en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas, lo que conlleva penas como prisión, multa, trabajos para la comunidad y la retirada del derecho a conducir.

En 2024, la DGT registró que la velocidad inadecuada estuvo presente en 307 siniestros mortales, lo que supone el 22% de los accidentes de tráfico con fallecidos. La velocidad se mantiene como el tercer factor más habitual en los siniestros, por detrás de la distracción y el consumo de alcohol u otras sustancias.

Radar de la DGT
Radar de la DGT

La instalación de estos nuevos radares ha coincidido con una campaña especial de control de velocidad, en coordinación con la red europea RoadPol (European Roads Policing Network). En España, la campaña cuenta con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y locales que deseen sumarse. El operativo se desarrolló entre el 3 y el 9 de agosto, coincidiendo con la segunda fase de la Operación Verano.

La DGT ha facilitado la ubicación de estos radares a los servicios de información y navegación, para que los conductores puedan consultarla y planificar sus desplazamientos. Los dispositivos están correctamente señalizados en las carreteras afectadas y la información está disponible en la web del organismo público.

Se prevé que solo en las provincias donde se han instalado estos nuevos radares se produzcan más de 5,6 millones de desplazamientos de largo recorrido a lo largo del mes de agosto. El objetivo de la medida es reforzar la seguridad en las principales rutas y reducir la siniestralidad durante el periodo de mayor movilidad del año.

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