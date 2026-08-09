Las siete cosas que no debes hacer si vas a conducir durante el eclipse solar del 12 de agosto

Varios vehículos circulan por una carretera durante eclipse solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo 12 de agosto, millones de personas dirigirán la mirada al cielo para contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El eclipse solar total atravesará España de oeste a este y llevará a miles de aficionados, turistas y curiosos a desplazarse hasta los lugares desde los que podrá observarse en mejores condiciones. Para quienes tengan que ponerse al volante ese día, sin embargo, habrá una regla que estará por encima de todas las demás: el eclipse se mira cuando el coche está aparcado, no mientras se conduce.

La expectación por el fenómeno ya se ha trasladado a las zonas que quedarán dentro de la franja de totalidad. Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares estarán entre los territorios desde los que podrá contemplarse el momento en el que la Luna ocultará por completo el Sol. Numerosos municipios preparan espacios específicos para la observación y los alojamientos de estas zonas llevan tiempo registrando una elevada demanda.

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A esta movilidad extraordinaria se sumarán los desplazamientos habituales del mes de agosto. La combinación puede traducirse en más vehículos en las carreteras y en una mayor presencia de peatones alrededor de los puntos de observación. Y el momento elegido por el eclipse añade otro elemento a tener en cuenta: el fenómeno tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol estará muy bajo sobre el horizonte.

Los reflejos, los deslumbramientos y los cambios de luminosidad obligarán a prestar especial atención. Pero habrá además una tentación muy concreta que los conductores tendrán que evitar: intentar observar el eclipse desde el propio vehículo.

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Las gafas que protegen los ojos pueden ser peligrosas al volante

Las gafas homologadas para eclipses se han convertido en uno de los productos más buscados ante la llegada del 12 de agosto. Son imprescindibles para observar directamente el Sol de forma segura durante las fases parciales, ya que sus filtros están diseñados para bloquear prácticamente toda la radiación solar y reducir drásticamente la cantidad de luz que llega a los ojos.

El problema aparece cuando esas mismas gafas salen del lugar para el que fueron concebidas. No deben utilizarse mientras se conduce. Su capacidad para filtrar la luz, que es precisamente la que permite mirar al Sol sin sufrir daños oculares, hace que la percepción del entorno se reduzca de manera considerable. Y conducir exige todo lo contrario: recibir la mayor cantidad de información visual posible para detectar señales, marcas viales, peatones, ciclistas, motocicletas, vehículos que frenan o cualquier obstáculo que pueda aparecer en la calzada.

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Por eso, ponerse las gafas del eclipse para circular no es una forma de protegerse frente al Sol. Es añadir un problema a la conducción. El filtro está pensado para mirar directamente al astro, no para desplazarse por una carretera. Tampoco será necesario ponerse las gafas para distraerse. Basta con apartar la vista de la carretera para mirar el eclipse durante unos segundos para perder información relevante sobre el tráfico. En una jornada con más desplazamientos hacia determinados puntos del país, esa distracción puede resultar especialmente peligrosa.

Un eclipse solar (Europa Press)

La situación será todavía más delicada si el conductor circula con el Sol de frente. Al encontrarse tan bajo sobre el horizonte, puede producir reflejos y deslumbramientos incluso sin utilizar ningún dispositivo de observación. En esos casos, el parasol del vehículo puede ayudar a reducir el impacto de la luz directa y, cuando las condiciones lo requieran, pueden utilizarse gafas de sol homologadas. Lo que no debe hacerse es sustituirlas por las gafas del eclipse.

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Ni fotos, ni paradas improvisadas: la carretera no será un mirador

El otro gran riesgo estará relacionado con las ganas de guardar un recuerdo del fenómeno. El eclipse será uno de esos acontecimientos que muchos querrán fotografiar, pero el móvil tampoco tiene sitio en las manos del conductor mientras el coche está en movimiento.

No importa que sea una fotografía rápida o que se pretenda grabar apenas unos segundos. Sacar el teléfono para apuntar al cielo significa apartar la atención de la circulación en un momento en el que las condiciones pueden ser más complejas de lo habitual. Si se quiere fotografiar el eclipse, habrá que esperar a estar correctamente estacionado.

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Y precisamente ahí aparece otra de las situaciones que las autoridades quieren evitar: la parada improvisada en el arcén. A medida que se acerque el momento de la totalidad, algunos conductores pueden sentirse tentados a detenerse donde encuentren un hueco para contemplar el fenómeno. El arcén, sin embargo, no es un lugar habilitado para convertir el coche en un observatorio improvisado.

Parar en ese punto para ponerse las gafas, sacar el teléfono o simplemente mirar al cielo puede generar una situación de peligro para el propio vehículo y para quienes continúan circulando. El riesgo aumenta además si alrededor hay otras personas que han hecho lo mismo.

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La recomendación pasa por hacer justo lo contrario: planificar el desplazamiento, llegar con antelación y estacionar en un lugar habilitado. De ese modo, cuando llegue el momento de observar el eclipse, el vehículo estará fuera de la circulación y el conductor podrá prestar atención al fenómeno sin comprometer la seguridad vial.

También conviene que el conductor no se deje arrastrar por lo que hagan los demás ocupantes. Puede que quienes viajen con él quieran mirar por la ventanilla, hacer fotografías o comentar cómo avanza el eclipse. Pero si el coche continúa circulando, quien está al volante debe mantener la atención en la carretera.

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Más tráfico, más peatones y un cambio de luz que exige atención

El eclipse llega, además, en un contexto poco habitual. No se trata únicamente de un fenómeno que pueda alterar momentáneamente las condiciones de luminosidad. También puede provocar un movimiento extraordinario de personas hacia determinados lugares, precisamente en plena temporada de vacaciones.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

Las zonas situadas dentro de la franja de totalidad pueden concentrar a numerosos visitantes, tanto en espacios habilitados como en sus accesos. Eso significa más vehículos, pero también más peatones en las inmediaciones de las carreteras. Por ello, será importante adaptar la velocidad a las circunstancias, mantener la atención y estar preparado para posibles frenadas o cambios en la circulación.

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Las recomendaciones básicas pasan por llevar las luces del vehículo encendidas, reducir la velocidad cuando las condiciones lo requieran y extremar la precaución ante la presencia de otros usuarios de la vía.

El 12 de agosto, España tendrá los ojos puestos en el cielo. Para quienes estén conduciendo, la prioridad seguirá estando unos metros más abajo: en la carretera, en los vehículos que circulan alrededor y en todo aquello que pueda aparecer delante del volante.