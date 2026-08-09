El Gobierno espera que Italia retire los controles temporales a los españoles y reconozca que el espacio Schengen sigue garantizado

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en Huelva. (EFE/José Manuel Vidal)

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reclamado que Italia rectifique y reconozca que el espacio Schengen sigue garantizado y sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta. “No ha habido ninguna persona que haya llegado a la península”, ha asegurado la ministra socialista en una rueda de prensa durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla, en Huelva, donde ha respaldado las medidas aprobadas por el Ministerio del Interior.

Desde este sábado, el Ejecutivo español mantiene restablecidos los controles temporales en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia ante la tensión abierta por la crisis migratoria de Ceuta. Aagesen ha sostenido este domingo que la respuesta del Ejecutivo busca “defender la dignidad de los ciudadanos españoles”.

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El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobó el pasado 6 de agosto el restablecimiento de controles temporales como medida de “protección”. La medida tuvo un carácter meramente simbólico y España respondió con un ultimátum de tres días en el que exigió la eliminación de estos. Y como Italia no se movió, optó por replicar la medida durante 30 días, hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre, justificándola en “la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central”.

Hasta 200 controles en la primera jornada de controles en España

El Ministerio del Interior ha informado de que desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas de este sábado se han practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.

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En concreto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha controlado un vuelo procedente de Roma, con 83 pasajeros nacionales de terceros países revisados por 4 funcionarios. En El Prat de Llobregat, en Barcelona, los controles se han aplicado a dos vuelos procedentes de Milán y Roma, con 67 pasajeros controlados por 8 agentes, siendo los aeropuertos con mayor número de controles durante la primera jornada.

Cualquier prolongación de esta medida deberá acordarse mediante una nueva decisión motivada, previa evaluación actualizada de su necesidad y proporcionalidad y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Fronteras Schengen.

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Italia, por su parte, ha mantenido que no retirará los controles hasta el 15 de agosto, fecha que coincide con otro llamamiento desde las redes sociales para repetir una nueva entrada masiva desde Marruecos. “Existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto: no levantar nuestra medida es una precaución, pero esperamos hacerlo pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido”, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Noticia con información de agencias