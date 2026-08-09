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Desalojan dos pueblos y confinan otro por el incendio forestal en Las Navas de San Antonio (Segovia), declarado en nivel 2 de gravedad potencial para los vecinos

Las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de las poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, y el confinamiento de Valdeprados después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6

El incendio que se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)
El incendio que se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)
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Las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de las poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, y el confinamiento de Valdeprados, todos ellos en la provincia de Segovia, después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, cerca de Las Navas de San Antonio. En torno a las 18:20 de la tarde, el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se ha reunido de urgencia y ha decretado el nivel 2 de índice de gravedad potencial al presentar un riesgo para la población y bienes no materiales.

Los evacuados de Los Ángeles de San Rafael, municipio que pertenece al Ayuntamiento de El Espinar, serán llevados al “pabellón polideportivo de El Espinar”, como ha informado @112cyl. Además, el Consistorio ha comunicado que quienes dispongan de vehículo propio y alojamiento alternativo pueden evacuar por sus medios. Mientras que para los residentes que requieran apoyo, la administración ha habilitado autobuses destinados a facilitar el traslado. Por su parte, aquellos que pertenezcan a Vegas de Matute podrán resguardarse en el Colegio de Villacastín.

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El dispositivo de extinción mantiene el despliegue de medios terrestres y aéreos en plena lucha contra el incendio forestal, cuya evolución depende de las condiciones meteorológicas adversas de las próximas horas, como las altas temperaturas o las rachas de viento.

En concreto, el operativo ha continuado desplegado en la zona a lo largo de toda la tarde, después de que hayan pasado más de 24 horas desde que se originó el incendio en Las Navas de San Antonio, donde las tareas están condicionadas por las altas temperaturas y las rachas de viento de entre 20 y 25 kilómetros por hora en puntos calientes del flanco oeste y dentro de la zona quemada.

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El fuego se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)
El fuego se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)

Cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros de la Comunidad de Madrid

En estos momentos en el terreno se encuentran 41 medios, entre ellos cinco helicópteros, ocho cuadrillas terrestres, seis autobombas y ocho brigadas helitransportadas. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros para colaborar con las labores de extinción en San Antonio y Navas de Riofrío. Esta decisión, como han indicado a través de sus redes sociales, se ha tomado con una solicitud previa de la Junta de Castilla y León.

La ayuda de la capital es vital en estos momentos, ya que la provincia ha tenido que destinar otra decena de medios en otro incendio declarado esta tarde en Revenga. Este mantiene el nivel 1 de peligrosidad, y también tuvo consecuencias directas para el municipio de El Espinar. Las llamas inutilizaron el sistema de bombeo que extrae agua del embalse de Puente Alta, lo que forzó la interrupción total del suministro procedente de esa infraestructura.

El fuego se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)
El fuego se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)

*Noticia elaborada con información de agencias.

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