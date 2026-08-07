Un radar caza a 120 conductores por exceso de velocidad en menos de una hora en una localidad de Alicante: hasta 600 euros de multa y pérdida de puntos

Un coche avanza con aparente exceso de velocidad por una vía urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un conductor sancionado cada veinte segundos. Esa es la proporción que deja uno de los controles de velocidad más llamativos realizados en los últimos días en la provincia de Alicante. La Policía Local de San Vicente del Raspeig detectó hasta 120 infracciones por exceso de velocidad en apenas 40 minutos durante un operativo con radar móvil en una de las vías del municipio.

El control se llevó a cabo este jueves en la calle Río Turia dentro de la campaña de vigilancia de velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). El dispositivo permitió comprobar que un elevado número de vehículos circulaba por encima de los límites establecidos, de 40km/h, en un periodo de tiempo muy reducido.

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La actuación forma parte de los operativos habituales que la Policía Local despliega en distintos puntos del municipio, especialmente en aquellas zonas consideradas más sensibles por la acumulación de incidencias, siniestros o reclamaciones vecinales. La ubicación de los radares no responde únicamente a criterios de vigilancia, sino también a una estrategia preventiva para reducir conductas de riesgo al volante.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, las infracciones detectadas durante el control pueden traducirse en sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 600 euros, dependiendo de la gravedad del exceso de velocidad cometido. Además, algunas de estas conductas llevan aparejada la retirada de puntos del permiso de conducir.

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Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20). (Consell de Mallorca)

Un estudio para mejorar la seguridad vial

Tras revisar los datos obtenidos por el radar móvil, el área de Seguridad Ciudadana y Tráfico estudia la elaboración de un informe específico con el objetivo de plantear posibles medidas que permitan mejorar la seguridad vial en este punto del municipio.

El análisis de los datos permitirá determinar si el elevado número de infracciones responde a un problema puntual detectado durante el control o si, por el contrario, refleja una situación habitual en esta vía. En función de las conclusiones, podrían plantearse nuevas medidas de vigilancia o cambios en la configuración del entorno urbano.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico han insistido en la importancia de respetar los límites establecidos y mantener una actitud responsable al volante. El objetivo, según trasladan desde el consistorio, es prevenir accidentes y reducir las consecuencias que un exceso de velocidad puede provocar, tanto para los propios conductores como para el resto de usuarios de la vía.

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Coche circulando por una carretera con línea continua. (DGT)

Velocidad, sanciones y la importancia de respetar los límites

El exceso de velocidad continúa siendo una de las infracciones que más preocupa a las autoridades de tráfico por su relación con la gravedad de los accidentes. Los límites establecidos en cada vía tienen como objetivo adaptar la circulación a las características del entorno, la presencia de peatones, la densidad del tráfico y las condiciones de seguridad.

Por ello, as campañas de vigilancia impulsadas por la Dirección General de Tráfico y los controles realizados por las policías locales tienen como finalidad reforzar la prevención y recordar a los conductores la importancia de cumplir las normas de circulación. Además del posible coste económico, superar los límites establecidos puede conllevar la pérdida de puntos del permiso de conducir cuando la infracción alcanza los niveles previstos por la normativa.

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*Elaborado con información de Efe