El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña quería organizar una ruta en barco para enseñar cómo introducía droga por las costas de Galicia: la Xunta se lo prohíbe

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña organiza una ruta en barco por las costas de Galicia para enseñar cómo introducía la droga (Redes Sociales)

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Laureano Oubiña quería volver al escenario de sus años como contrabandista y narcotraficante, esta vez como guía turístico. El histórico narco gallego había organizado para el próximo 29 de agosto una ruta en barco por la ría de Arousa para recorrer algunos de los puntos de la costa que, según su propio relato, utilizó durante décadas para introducir y descargar tabaco y hachís. La excursión, de unas nueve horas y con un precio de 189 euros por persona, pretendía convertir en experiencia turística el recorrido por los lugares en los que Oubiña desarrolló buena parte de su actividad delictiva.

La Xunta de Galicia ha frenado la iniciativa y ha abierto un expediente sancionador a la empresa que la comercializaba, al considerar que estaba organizando una actividad turística sin contar con la habilitación necesaria. La infracción puede acarrear una multa de entre 901 y 9.000 euros. La Administración autonómica también ha puesto sobre la mesa el posible perjuicio para la imagen turística de Galicia que, a su juicio, puede provocar una propuesta que convierte el narcotráfico en reclamo.

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La ruta, que Oubiña presentó en redes sociales como “la ruta del contrabando y del narcotráfico de hachís desde el año 70 al año 2000″, estaba prevista a bordo de “La Nécora”, un nombre elegido en referencia a la Operación Nécora, el histórico operativo policial de 1990 contra las redes de narcotráfico gallegas. Según explicó el propio Oubiña en el vídeo con el que anunció la iniciativa, el recorrido comenzaría en Baiona y terminaría en O Grove, atravesando las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, además de un tramo de la costa de Baiona.

El recorrido incluía alrededor de quince enclaves. La embarcación tenía previsto pasar por San Vicente do Mar, el muelle de Meloxo, la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del Ulla, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Aguiño, Sálvora y Ons. En esta última estaba prevista una parada para comer antes de emprender el regreso a O Grove.

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No se trataba, por tanto, únicamente de una excursión marítima. El precio de 189 euros incluía el trayecto, desayuno, aperitivos y bebidas durante la navegación y una comida en la isla de Ons. La organización había previsto además que Oubiña firmase libros y comercializase productos vinculados a su marca durante el viaje. El barco elegido tiene capacidad para unas 250 personas, aunque la experiencia se había planteado para unos 150 pasajeros.

Oubiña quería contar cómo funcionaban sus operaciones

El atractivo de la ruta estaba precisamente en que quien ejercería de guía era el protagonista de buena parte de la historia que se pretendía contar. Oubiña quería explicar a los pasajeros cómo se preparaban las descargas de tabaco y hachís, en qué lugares se producían y cómo intentaban esquivar la vigilancia de la Guardia Civil.

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El exnarcotraficante, de 80 años, ha relatado en distintas ocasiones su trayectoria en el contrabando y el narcotráfico y ha convertido ese pasado en parte de su actividad comercial. Ha publicado libros sobre su vida y vende productos vinculados a su figura a través de Pejurito S.L.U., la sociedad que también estaba detrás de la organización de la ruta.

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña a su llegada a juzgados de Vilagarcía (Adrián Irago / Europa Press)

Oubiña explicó en numerosas ocasiones algunos detalles de aquellas operaciones y habló de cargamentos de hachís de hasta 15 toneladas y de descargas de unas 1.200 cajas de tabaco. Esas cifras forman parte de su propio relato sobre los años en los que se dedicó al contrabando y al narcotráfico. La ruta pretendía precisamente llevar ese relato al terreno en el que ocurrieron los hechos. La ría de Arousa, que durante décadas fue uno de los principales escenarios del contrabando en Galicia, se convertía así en el escenario de una excursión en la que Oubiña reconstruiría su pasado mientras navegaba por algunos de los puntos que, según su versión, estuvieron vinculados a sus operaciones.

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La iniciativa no estaba pensada como una experiencia aislada. Si la primera salida tenía éxito, Oubiña había planteado organizar nuevas rutas por otros puntos de Galicia, entre ellos Muros, la Costa da Morte y Lugo, además de Portugal. También había contemplado dedicar una excursión a su huida a Grecia y a su posterior detención por Interpol.

La propuesta había comenzado a comercializarse antes de la intervención de la Xunta y la organización aseguraba que había vendido una parte importante de las plazas. El precio y las condiciones estaban publicados en la oferta de la excursión, que también establecía un número mínimo de pasajeros para garantizar la viabilidad económica de la salida.

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Turismo considera que la empresa no podía organizar la excursión

La intervención de la Xunta no se produce formalmente por el contenido de la ruta, sino por la manera en la que estaba siendo comercializada. La Inspección de Turismo actuó de oficio tras conocer la iniciativa y abrió un expediente sancionador a Pejurito S.L.U., la empresa vinculada a Oubiña que estaba detrás de la venta de la experiencia.

El problema, según la Administración autonómica, es que la sociedad no está habilitada como agencia de viajes y no figura inscrita como tal en el Registro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia. La Xunta entiende que la actividad que se estaba ofreciendo iba más allá de un simple paseo en barco y constituía un paquete turístico.

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La excursión reunía bajo una misma oferta varios servicios: transporte marítimo, una actividad guiada, restauración y otros servicios complementarios. Todo ello se comercializaba conjuntamente y por un precio único. Para Turismo, esa fórmula exige una habilitación que la empresa de Oubiña no tiene. El expediente puede terminar con una sanción de entre 901 y 9.000 euros. La tramitación administrativa, no obstante, todavía no ha concluido, por lo que la multa no es firme.

Además de la cuestión administrativa, la Xunta ha señalado el impacto que una iniciativa de este tipo puede tener sobre la imagen turística de Galicia. La normativa contempla la posibilidad de actuar cuando una actividad turística ocasiona un perjuicio notorio a esa imagen, y la Inspección considera que utilizar el narcotráfico como reclamo turístico puede encajar en ese supuesto.

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El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña (EFE)

La decisión de Turismo se produce después de que la ruta provocase también el rechazo de organizaciones que llevan décadas trabajando contra el narcotráfico en Galicia. Érguete criticó que se utilizase con fines comerciales el sufrimiento provocado por la droga entre las víctimas y sus familias. La Fundación Galega contra o Narcotráfico calificó la iniciativa de “inaceptable” y cuestionó que se presentase como atractivo turístico una parte de la historia de las Rías Baixas marcada por el tráfico de drogas.

La salida estaba prevista para el 29 de agosto. Oubiña pretendía entonces subir a “La Nécora” para recorrer las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa y contar, desde su propia perspectiva, cómo se desarrollaba el contrabando en aquellos mismos lugares. La actuación de la Xunta deja ahora la ruta en suspenso mientras se tramita el expediente abierto a la empresa que la organizaba.

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