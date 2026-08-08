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Disfrutar el eclipse con el oído, el proyecto del CSIC que convierte la luz en sonido: “No podíamos dejar atrás a casi un millón de españoles”

Los investigadores han desarrollado y repartido dispositivos LigthSound para acercar el eclipse a personas con discapacidad visual

Dispositivos LightSound que convierten la luz en sonido
Desarrollados por la Universidad de Harvard, los dispositivos LightSound convierten la luz en sonido. (CSIC)
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El próximo 12 de agosto, España disfrutará de un fenómeno astronómico que no se repetía desde hace 100 años. Durante unas horas, la Luna bloqueará por completo el Sol formando un eclipse, una imagen que solo podrá disfrutarse al completo desde la península ibérica.

Con un evento tan especial, el CSIC no ha querido dejar a nadie fuera y ha lanzado un proyecto de eclipse inclusivo para permitir que hasta aquellos españoles con discapacidad visual puedan disfrutar del eclipse total de sol. “No podíamos dejar atrás a casi un millón de españoles”, explica a Infobae el director del proyecto, Jorge Rivero González.

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El objetivo es convertir el eclipse en una experiencia que pueda disfrutarse sin necesidad de utilizar la vista. Para ello, utilizarán un dispositivo que convierte la luz en sonido. El aparato, bautizado como LightSound, fue desarrollado por la Universidad de Harvard en 2017 en Estados Unidos durante el “Gran Eclipse Americano”, que se repitió en 2024, y ha sido probado también en Argentina (2019) y Chile (2020).

El dispositivo LightSound, desarrollado por la Universidad de Harvard, es una herramienta para la astronomía accesible que convierte la luz en sonido. (Paulina Troncoso Iribarren/Harvard)

El dispositivo emplea la tecnología Arduino para transformar la intensidad de la luz en sonido. Según vayan pasando los minutos del eclipse, el sonido se atenuará poco a poco y se irá volviendo más grave, hasta desaparecer por completo. “La totalidad es un instante de enorme emoción que millones de personas comparten al mismo tiempo. Hacerlo accesible significa garantizar que esa emoción colectiva también pueda vivirse en primera persona por quienes, tradicionalmente, han quedado al margen de este tipo de experiencias”, celebra Rivero.

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Una experiencia compartida

Un joven utiliza el dispositivo LightSound durante las pruebas para el Gran Eclipse Americano en 2024.
Un joven utiliza el dispositivo LightSound durante las pruebas para el Gran Eclipse Americano en 2024. (Harvard University)

La idea de los investigadores es que el eclipse se viva como una experiencia compartida. “Gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, hemos podido hacer 120 de estos dispositivos en talleres con voluntarios y los hemos distribuido de forma gratuita a organizadores de eventos en toda la península, tanto en la zona de totalidad como en otros lugares con visión reducida del eclipse, para que haya de verdad puntos accesibles donde la gente pueda experimentar el eclipse a través del sonido”, indica Rivero.

Los LightSound estarán disponibles en cerca de 55 eventos de observación pública por todo el país, que permitirán hacer una escucha del eclipse de forma individual o de forma compartida. “El dispositivo se conecta a unos auriculares o a un altavoz. La idea sería que, en los lugares donde solo tienen uno de ellos, tengan un altavoz conectado que permita escuchar el sonido del eclipse, mientras que en eventos más grandes o donde haya más gente con discapacidad visual, puedan tener auriculares para una experiencia más contemplativa”, describe el investigador del CSIC.

Una vez finalizado el eclipse, las organizaciones podrán quedárselo y disfrutarlo durante los dos próximos eventos del Trío de Eclipses o devolverlo al CSIC si no tienen planeado seguir utilizándolo. El proyecto no solo acercará el eclipse a más personas, sino que también permitirá crear un mapa del sonido a nivel nacional. La idea es conectar las decenas de dispositivos repartidos por el país a un ordenador, para así almacenar los datos del cambio de intensidad y luz y ver las variaciones que hay en la observación del eclipse en cada lugar.

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