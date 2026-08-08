Dónde comprar las gafas del eclipse del 12 de agosto: los mejores consejos de la OCU

Todos los sitios para conseguir las gafas para ver el eclipse el 12 de agosto. SOCIEDAD COLEXIO OFICIAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE GALICI

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El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 convertirá a España en uno de los mejores puntos de observación del planeta, pero ver el fenómeno sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Dentro de todas las preparaciones que se están llevando a cabo, tener las gafas adecuadas, comprobar la posición del sol antes de ese día y tener protección solar, son algunas de ellas. El único método seguro para mirar directamente al Sol durante las fases parciales del eclipse son las gafas homologadas con la norma EN ISO 12312-2:2015, el estándar europeo de referencia para filtros de observación solar. Tanto el Instituto Geográfico Nacional (IGN) como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insisten en que ningún otro método (ni las gafas de sol convencionales, ni las radiografías, ni los cristales ahumados) ofrece protección suficiente.

El eclipse será total en una franja que atraviesa desde Galicia hasta las Islas Baleares, lo que significa que en esa zona habrá un breve período, de poco más de un minuto, en que el Sol quedará completamente cubierto y será posible observarlo sin protección. Fuera de ese instante, y en el resto del territorio donde el eclipse sea parcial, las gafas homologadas son imprescindibles. La OCU recuerda que la fase de totalidad dura muy poco y que en cualquier otra fase es obligatorio proteger los ojos.

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Dónde comprar gafas homologadas para el eclipse

La opción más accesible y extendida son los supermercados. Aldi las comercializa a 1,49 euros con un descuento del 50% vigente en este momento, en un modelo reutilizable con filtros resistentes a arañazos y marcado ISO y CE. Eroski las vende a 1,50 euros la unidad, con la certificación EN ISO 12312-2, y permite tanto la entrega a domicilio como la recogida en tienda según el establecimiento. Carrefour ofrece dos opciones: el modelo individual a 1,99 euros y un pack de tres unidades de la marca Bresser a 8,90 euros, con filtros que bloquean la radiación ultravioleta e infrarroja. Alcampo las tiene a 1,95 euros, aunque el stock en algunos establecimientos y en su tienda online ya aparece agotado, por lo que conviene actuar con rapidez.

Más allá de los supermercados, las ópticas y farmacias son canales con una ventaja añadida. El personal está formado para orientar sobre la protección ocular. En las ópticas, el precio puede rondar el euro por unidad. Las farmacias, por su parte, son una opción práctica dado su número a lo largo y ancho del territorio nacional, con lo que solo es necesario bajar a la farmacia de tu barrio y preguntar por ellas. Ambos canales garantizan modelos homologados.

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Para quienes prefieren la compra online o buscan un producto con certificación adicional, Helioclipse.com es una tienda especializada en observación solar que comercializa gafas con la norma ISO 12312-2:2015, el marcado CE y la homologación de la American Astronomical Society (AAS), una de las referencias internacionales en astronomía. Sus productos también están disponibles a través de sus tiendas oficiales en Amazon en la Unión Europea, el Reino Unido y Norteamérica.

Cómo saber si las gafas son seguras: los consejos de la OCU

Antes de usarlas, la OCU recomienda revisar una serie de puntos para verificar que las gafas son realmente homologadas. Lo primero es comprobar que llevan el marcado CE y la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 en el etiquetado, junto con el nombre del fabricante y una dirección de contacto en la Unión Europea. El etiquetado debe incluir también instrucciones de uso y advertencias, entre ellas la indicación de que las gafas deben mantenerse puestas en todo momento, salvo cuando el Sol esté cubierto al 100%.

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Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

El estado físico de las gafas también importa. Antes de usarlas, hay que inspeccionarlas para descartar arañazos, agujeros o cualquier deterioro en los filtros. La OCU recomienda, además, una prueba práctica al aire libre antes del eclipse: si al ponérselas solo se distingue el disco solar, el filtro es el adecuado. Si a través de ellas se aprecia una lámpara encendida o una ventana iluminada, la protección es insuficiente y no deben usarse.

La OCU recuerda también que la protección no termina en los ojos. Para el día del eclipse recomienda aplicar protector solar, llevar sombrero o gorra y vestir ropa adecuada para la exposición al sol.

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