Un fotógrafo de naturaleza desvela los errores que arruinan las fotos del eclipse del 12 de agosto: “No hay tiempo de improvisar”

Un fotógrafo en la cima de una montaña rocosa capta con su cámara un eclipse solar total que se observa en el cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 lleva más de un siglo sin verse sobre la Península Ibérica, y el tiempo para fotografiarlo bien se medirá en segundos. Antonio Liébana, fotógrafo de naturaleza, advierte en National Geographic que la diferencia entre una imagen memorable y un sensor arruinado no está en el talento, sino en la preparación: “En fotografía, la técnica es importante, pero en un eclipse lo es aún más la preparación. Cuando llegue ese instante irrepetible, no habrá tiempo para improvisar”.

España ocupa una posición privilegiada en el mapa del eclipse. La franja de totalidad atravesará Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, el norte de Madrid, La Rioja, Navarra, Aragón, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Baleares. La fase parcial comenzará sobre la península a las 19:30 horas; la totalidad, de apenas 76 segundos de duración en territorio español, llegará en torno a las 20:30, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte oeste.

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Antes de pensar en composición o en ajustes de exposición, Liébana fija una regla sin excepciones: el equipo fotográfico debe llevar instalado un filtro solar antes de apuntar al sol. “Recuerda que estarás exponiendo tu equipo fotográfico a una luz directa del Sol y esto puede dañar el sensor de tu cámara en segundos por el efecto lupa de los grupos de lentes de los objetivos”, escribe el fotógrafo en la prestigiosa revista. El filtro recomendado es un ND100000 de al menos 16 pasos, colocado siempre delante del objetivo y nunca detrás. Gafas de sol convencionales, filtros fotográficos estándar o soluciones improvisadas no ofrecen protección suficiente ni para los ojos ni para el sensor.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

La única excepción a esta regla ocurre durante la totalidad, y únicamente para quienes estén dentro de la franja donde el eclipse sea total. “Cuando comienza la totalidad llega el momento decisivo: el filtro puede retirarse únicamente mientras el Sol permanezca completamente cubierto”, precisa Liébana. En cuanto reaparece el primer destello solar, el filtro debe volver a su posición de forma inmediata.

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Qué objetivo usar y cómo configurar la cámara

La elección del equipo depende del tipo de imagen que se busca. Según Liébana, un teleobjetivo de entre 200 y 600 milímetros permite registrar los detalles del disco solar, las protuberancias y la corona durante la totalidad. Un objetivo angular de entre 12 y 24 milímetros, en cambio, sirve para integrar el eclipse en el paisaje, algo especialmente valioso el 12 de agosto, cuando el sol estará muy bajo y la luz tendrá tonos dorados de atardecer. “Esta última opción puede ayudarte a escalar el Sol integrándolo en el encuadre junto a un punto de referencia”, señala el fotógrafo en la misma publicación.

Eclipse solar total. (Europa Press)

El trípode es, en palabras de Liébana, “un aliado imprescindible”, sobre todo con focales superiores a 200 milímetros. Durante las fases parciales, la configuración recomendada parte de ISO 100, apertura entre f/8 y f/11, y velocidades de obturación de entre 1/1000 y 1/4000 de segundo. Al llegar la totalidad, con el filtro retirado, conviene reducir progresivamente la velocidad hasta exposiciones de 1 o 2 segundos para captar la tenue corona solar y las protuberancias. Un sistema de horquillado automático —bracketing— ayuda a registrar toda la gama de luminosidades del fenómeno.

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El enfoque automático es otro punto débil habitual. La recomendación de los astrofotógrafos es usarlo solo para una primera aproximación y luego bloquearlo en modo manual, con cinta adhesiva sobre el anillo si hace falta, para evitar que la cámara reenfoque durante el disparo.

Los instantes que no se repiten

Cada fase del eclipse tiene su propia lógica fotográfica. Justo antes de la totalidad aparecen las perlas de Baily, pequeños destellos que se filtran entre los valles del relieve lunar. Poco después surge el efecto del anillo de diamantes, cuando el último rayo de sol brilla con intensidad antes de desaparecer. Durante la totalidad emergen las protuberancias solares y la corona, estructuras invisibles el resto del tiempo. Liébana recuerda en National Geographic que estos momentos exigen tener todo decidido de antemano: “Ten claro lo que quieres hacer y deja poco a la improvisación”.

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El fotógrafo aconseja hacer una simulación el día anterior para verificar el encuadre, calcular los tiempos de colocación y retirada del filtro, y comprobar que los ajustes previstos son viables. Quien llegue al momento de la totalidad sin haber practicado antes perderá segundos irremplazables en dudas técnicas.

El error más común: solo mirar por el visor

Uno de los fallos más extendidos entre quienes fotografían un eclipse por primera vez es dedicar los escasos segundos de totalidad a revisar imágenes, cambiar objetivos o ajustar parámetros. Esos minutos, como advierte Liébana, no vuelven. “Solo quien haya planificado cada ajuste podrá dedicar esos breves segundos a contemplar, además de fotografiar, uno de los acontecimientos más extraordinarios que ofrece la naturaleza”, escribe.

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El zoom digital del móvil es otra trampa frecuente: amplía píxeles y degrada la imagen sin aportar detalle real. El zoom óptico, si el teléfono lo incorpora, es la alternativa válida. Para los usuarios de smartphone, bloquear el enfoque y la exposición sobre el sol antes de empezar a grabar evita que el software de la cámara reajuste el brillo de forma automática a medida que avanza el eclipse.

El plan B meteorológico

Liébana dedica un apartado específico a la meteorología, un factor que los fotógrafos novatos suelen subestimar. “Piensa que, en la zona donde tienes pensada la localización, especialmente en el norte y en áreas de montaña y costa, las tormentas y las nieblas son frecuentes en esta época del año”, escribe en National Geographic. La recomendación es consultar la previsión con al menos tres días de antelación y tener preparada una ubicación alternativa. A medida que se acerque la fecha, los modelos meteorológicos serán más precisos, pero contar con un plan B desde antes puede ser la diferencia entre ver el eclipse y quedarse mirando nubes.

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El eclipse total del 12 de agosto será el primero visible desde España desde 1905. El siguiente llegará el 2 de agosto de 2027, con hasta 6 minutos y 23 segundos de totalidad sobre el sur de la península.