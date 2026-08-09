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La Aemet actualiza la previsión del tiempo para el eclipse: estas son las regiones donde las nubes bajas podrían opacar el fenómeno astronómico

La Agencia Estatal de Meteorología pide extremar las precauciones en el campo y la montaña ante el riesgo extremo de incendios por el aumento de las temperaturas

El pastor jubilado y astrónomo autodidacta Joaquín Tapioles desmonta uno de sus telescopios en las afueras del pueblo agrícola de San Agustín del Pozo, España. 22 de julio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
El pastor jubilado y astrónomo autodidacta Joaquín Tapioles desmonta uno de sus telescopios en las afueras del pueblo agrícola de San Agustín del Pozo, España. 22 de julio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Solo quedan tres días para el evento astronómico del año que millones de españoles y turistas esperan con ansia. El eclipse solar podrá verse desde casi toda España, ya sea en la franja de la totalidad o desde uno de los puntos en los que la visión será solo parcial. Ahora bien, su disfrute no dependerá solo de la ubicación y del porcentaje de ocultación, sino también de la meteorología. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualiza cada día la previsión del tiempo, con el objetivo de dar la información más precisa a los interesados en vivir el evento.

Este domingo, el organismo público ha indicado que la previsión para el 12 de agosto está marcada por “una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados”. Únicamente en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos.

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No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse. “Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado, de escasa intensidad, en zonas de montaña del tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos orientales y Sistemas Béticos orientales”, avisan. No esperan nubes ni precipitaciones en el resto del país.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Durante esta jornada, además, las temperaturas máximas experimentarán ascensos entre ligeros en la mayor parte del país. Esperan máximas por encima de los 35 grados el interior de la península y en Baleares. En los valles del Guadalquivir y del Ebro, los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

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Nubes en el norte de la península

En cuanto a los cielos, en torno a la hora del eclipse, se prevén “cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia y con mayor incertidumbre en los litorales de Galicia y Alborán”, concretan. Además, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad en las regiones del tercio oriental de la península, las montañas del norte y la Andalucía oriental, donde también penetrará nubosidad alta proveniente de África. En el resto del país predominarán los cielos despejados.

La Aemet aclara que las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten la observación del eclipse puesto que la elevación del sol respecto al horizonte será baja, por lo que la nubosidad que pudiera interferir en su visualización se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación, incluso a bastantes kilómetros del observador.

De este modo, la nubosidad prevista por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León podría interferir en la visualización del fenómeno.

Las predicciones de nubosidad para el 12 de agosto de 2026. (Aemet)
Las predicciones de nubosidad para el 12 de agosto de 2026. (Aemet)

El riesgo de incendios se dispara

La Aemet mantiene su previsión de peligro de incendios forestales en “muy alto” o “extremo” en la mayor parte de la península y Baleares por el ascenso de las temperaturas.

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