La aplicación para saber cómo se verá el eclipse desde tu casa: con la cámara del móvil y en realidad aumentada

El Gobierno de España pone a disposición de cualquier ciudadano un visor web gratuito para ver el eclipse. (Europa Press)

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El Gobierno de España pone a disposición de cualquier ciudadano un visor web gratuito que, a través de la cámara del móvil y realidad aumentada, muestra con exactitud dónde estará el sol el próximo 12 de agosto y si algún obstáculo —un edificio, un muro, una montaña— impedirá ver el eclipse total solar desde el lugar donde cada persona se encuentre ese día.

La herramienta se llama Trío de Eclipses y es accesible desde cualquier navegador móvil a través del portal oficial www.trioeclipses.es, sin necesidad de descarga ni registro previo. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la desarrolló con el objetivo de evitar desplazamientos masivos hacia zonas de observación ya saturadas y ofrecer a la población una alternativa práctica y accesible para planificar el momento desde su propio entorno.

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El eclipse del próximo miércoles es el primero de su tipo visible desde la península ibérica en 114 años —desde el 17 de abril de 1912— y el primero en territorio español desde 1959, cuando solo fue perceptible desde las islas Canarias. La franja de totalidad cruzará España de noroeste a sureste, desde Galicia hasta las Islas Baleares, atravesando capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Fuera de esa franja, el eclipse será parcial pero con coberturas muy altas: Madrid rozará el 99,97% de ocultación y Barcelona superará el 99%.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

La fase de totalidad comenzará en la España peninsular entre las 20:27 y las 20:33 horas (CEST), con el sol ya muy bajo sobre el horizonte oeste. Esa particularidad convierte la elección del punto de observación en algo más que una cuestión de comodidad: cualquier obstáculo situado en esa dirección —desde un bloque de pisos hasta una loma— puede arruinar por completo la visión del fenómeno. Ahí reside la utilidad concreta del visor.

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Cómo funciona el visor

El funcionamiento de Trío de Eclipses se basa en la cámara de realidad aumentada del teléfono móvil combinada con sus sensores de orientación. Al acceder a la herramienta, el sistema solicita permiso para usar la ubicación y la cámara. Una vez concedidos, la pantalla muestra una serie de indicadores visuales que guían al usuario:

Guías ámbar : flechas parpadeantes en los bordes de la pantalla que señalan hacia dónde mover el dispositivo, lateral o verticalmente, para localizar la posición del sol.

Diana verde : el centro del visor. Cuando el icono del sol eclipsado queda dentro del círculo, la aplicación confirma que esa dirección corresponde a la posición exacta del astro el 12 de agosto.

Invertir eje: un botón de ajuste para cuando los sensores del dispositivo interpretan el movimiento en sentido contrario al esperado.

Con el teléfono en posición vertical y apuntado al horizonte, el usuario puede validar si la línea de visión hacia el sol estará libre de obstáculos. Si en esa dirección aparece un edificio, un árbol o cualquier otro elemento, la aplicación lo evidencia de inmediato, lo que permite buscar un punto alternativo cercano antes del día del eclipse.

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Simulacro de eclipse en Paredes de Nava. (AstroParedes)

El Ministerio de Ciencia señala que la plataforma no requiere registro previo ni recaba datos personales, y que la herramienta fue diseñada también para ser útil a entidades locales —ayuntamientos que buscan habilitar puntos seguros de observación pública— y al sector turístico, que puede verificar si sus instalaciones ofrecen condiciones adecuadas para el avistamiento.

Más allá del 12 de agosto

El visor no se agota en el eclipse de este miércoles. España vivirá tres eclipses solares consecutivos entre 2026 y 2028: el total del 12 de agosto de este año, otro total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028. La herramienta de Trío de Eclipses funcionará para los tres eventos, todos ellos con visibilidad desde territorio español.

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Junto al visor, el portal www.trioeclipses.es incluye un mapa interactivo con puntos oficiales de observación facilitados por las comunidades autónomas, un Centro de Trayectorias con mapas técnicos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional y recomendaciones de seguridad sobre protección ocular. La herramienta recuerda que la única protección válida durante las fases parciales son las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, y que ningún filtro casero —gafas de sol convencionales, radiografías, CDs o la pantalla del móvil— protege frente a la radiación solar.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La duración de la totalidad variará según la ubicación exacta dentro de la franja: en la zona de Oviedo y León puede alcanzar 1 minuto y 48 segundos; en A Coruña rondará los 76 segundos; en Palma de Mallorca se reducirá a poco más de un minuto, con el sol a apenas 2 grados sobre el horizonte.

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