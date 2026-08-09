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Las vacaciones de Pilar Rubio en Corea del Sur con sus cuatro hijos, sin Sergio Ramos: vestida con un hanbok tradicional por las calles de Seúl

La comunicadora ha compartido un carrusel en Instagram con su recorrido en el que ha descrito su viaje familiar como “el mejor regalo”

Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)
Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)
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En pleno agosto, los famosos comparten a través de sus redes sociales sus idílicas vacaciones en destinos de lo más variopintos. En el caso de Pilar Rubio, la comunicadora ha viajado a Corea del Sur para pasar sus vacaciones en Seúl junto a sus cuatro hijos y ha compartido que, para ella, no hay “nada más estimulante que conocer otras culturas y viajar con mis hijos”. La presentadora, de 48 años, ha confesado que ese tipo de plan familiar es, a su juicio, “el mejor regalo” que se resume en “aprendizaje, la aventura e ir descubriendo a cada paso”.

Tal y como se observa en las imágenes, la escapada ha incluido recorridos turísticos por la ciudad con paradas centradas en la cultura local. La comunicadora ha visitado templos y se acercó a juegos tradicionales, además de mostrar momentos del viaje con un álbum de fotos que definió como lleno de recuerdos. En esta ocasión, Sergio Ramos no ha viajado con la familia. De hecho, el futbolista ha mostrado cómo pasó esos días de desconexión con sus padres y sus hermanos, mientras Rubio hacía el recorrido en Asia con los niños.

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La presentadora viajó con Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, de 12, 10, 8 y 6 años. Con su publicación, Pilar Rubio demuestra que un destino lejano también puede funcionar con niños pequeños si se organiza la agenda con la rutina a seguir y se ajusta el ritmo de actividades, aunque si algo ha demostrado ella con sus retos televisivos es que está capacitada para cualquier cosa.

Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)
Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)

Pilar Rubio en Seúl con sus hijos

Por otro lado, Rubio también se ha centrado en la gastronomía local durante el viaje. Entre los platos a probar ha mostrado barbacoa coreana, comida callejera, pasteles de arroz, pollo frito y un sinfín de platos dentro de una lista de sabores típicos que ha ido mostrando durante su paso por la capital surcoreana. También le ha hecho especial gracia que las latas de atún tuviesen la cara de Jin, reconocido miembro de la banda de K-pop BTS.

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Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)
Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)

La presentadora ha mostrado que, más allá de las visitas culturales a museos y la comida exótica, el foco del viaje estuvo puesto en vivir el destino en familia y documentarlo con imágenes, ya que cuenta con un amplio registro de su recorrido por los rincones de la ciudad. Además, más allá de los selfies, Pilar Rubio contaba con las habilidades de sus hijos pequeños para que la fotografiasen para su reportaje en Instagram.

Pilar Rubio en el desfile

Pilar Rubio se viste con un hanbok

Además, para la ocasión Pilar Rubio se mimetizó con el entorno al vestirse de cabeza a pies al estilo tradicional coreano mediante un hanbok alquilado. El conjunto que ha elegido está formado principalmente por el jeogori, una chaqueta corta de color azul verdoso con mangas amplias y detalles bordados, y la chima, una falda larga y voluminosa en tonos crema y amarillo. A estos elementos se suman los goreum, las cintas que cierran y adornan la chaqueta, en este caso de llamativos colores rojo y amarillo, además de diversos motivos ornamentales.

Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)
Pilar Rubio de vacaciones en Seúl con sus hijos (Instagram)

El atuendo, que le han colocado en una sastrería especializada, se completa con accesorios tradicionales, entre ellos la cinta roja que rodea la cabeza y un sombrero cónico llamado jeonmo que se utilizaba para protegerse del sol, además de un pequeño bolso de color rojo. Aunque existen numerosas variantes del hanbok según la época, la ocasión y la posición social, su traje responde a una reinterpretación contemporánea de la indumentaria tradicional de la época de Joseon, muy habitual entre los visitantes que alquilan hanbok para recorrer y fotografiarse en los palacios históricos de Corea del Sur.

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