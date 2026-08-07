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España registra el día más caluroso desde 1940 durante la segunda ola de calor: la Aemet alerta de temperaturas “muy superiores a lo normal” desde mediados de mayo

El episodio coincidió con la segunda ola de calor del verano, que dejó más de 40 grados en 38 provincias y varios récords históricos

Una mujer se protege con un abanico para aliviar las altas temperaturas. (EFE)
Una mujer se protege con un abanico para aliviar las altas temperaturas. (EFE)
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España registró el pasado 5 de julio el día más caluroso desde 1940 durante la segunda ola de calor del verano, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media de la masa de aire sobre el territorio español, medida a unos 1.500 metros de altitud, alcanzó los 22,87 grados, el valor más elevado registrado en esta serie histórica para este indicador.

La Aemet en una publicación de X destaca que el récord se produjo tras varias semanas en las que las masas de aire que afectan a España se han mantenido en valores excepcionalmente altos. El organismo meteorológico señala que “las masas de aire sobre nuestro entorno geográfico llevan desde mediados de mayo con temperaturas muy superiores a lo normal”, una situación que culminó el 5 de julio con el máximo registro de toda la serie disponible desde 1940.

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El organismo meteorológico subraya que este tipo de medición permite analizar la intensidad del calor de una manera más representativa, ya que se refiere a la temperatura de la masa de aire a unos 1.500 metros de altitud, con “poca influencia de factores locales”. De esta forma, el dato refleja el carácter generalizado y extraordinario de la masa de aire cálida que afectó al país.

La temperatura de la masa de aire a 1.500 metros alcanzó su máximo histórico el 5 de julio. (Aemet)
La temperatura de la masa de aire a 1.500 metros alcanzó su máximo histórico el 5 de julio. (Aemet)

Una segunda ola de calor con récords de temperaturas

El récord se produjo durante la segunda ola de calor del verano de 2026, que se desarrolló entre el 5 y el 9 de julio y que dejó temperaturas extremas en amplias zonas del país. Durante este episodio, 38 provincias superaron los 40 grados y se registraron cinco récords históricos de temperaturas máximas, dos de ellos con más de un siglo de antigüedad en Barcelona.

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El calor también tuvo un impacto destacado durante las noches. Gran Canaria vivió una noche infernal, con temperaturas mínimas por encima de los 30 grados, mientras que 18 provincias registraron noches tórridas, con valores superiores a los 25 grados. Además, un 39% de las estaciones de la Aemet alcanzaron temperaturas mínimas propias de una noche tropical, por encima de los 20 grados.

Este nuevo récord se suma a un verano marcado por una sucesión de episodios de calor extremo. Desde el inicio de la estación, España ha registrado cuatro olas de calor, con temperaturas muy superiores a lo habitual y una extensión amplia por buena parte del territorio. La repetición de estos episodios ha convertido el verano de 2026 en un periodo excepcional por sus registros térmicos.

Una mujer fotografía un termómetro que marca 44 grados en Córdoba. (EFE/Salas)
Una mujer fotografía un termómetro que marca 44 grados en Córdoba. (EFE/Salas)

El anterior récord de día más caluroso desde 1940 correspondía al 11 de agosto de 2025, cuando la temperatura media de la masa de aire a unos 1.500 metros alcanzó los 22,33 grados. Aquel episodio, que se prolongó del 3 al 18 de agosto, fue uno de los más extremos registrados en España por su intensidad, extensión y duración: afectó a 43 provincias.

La sucesión de episodios extremos se enmarca en una tendencia que la Aemet viene señalando en sus informes climáticos: las olas de calor en España han aumentado su frecuencia y duración en las últimas décadas. El organismo meteorológico ha constatado una evolución hacia episodios de calor más persistentes, con periodos prolongados de temperaturas muy superiores a lo normal.

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