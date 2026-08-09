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El truco de los calcetines y arroz congelado para no pasar calor durante las noches de verano: es fácil de hacer y efectivo

Un método casero que te puede ayudar a dormir mejor

Calcetín blanco con arroz, granos de arroz esparcidos, saco de tela con arroz, cuchara de madera, manta tejida, y una maleta de cuero.
Calcetín con arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Agosto es uno de los meses más calurosos del año y, sin duda, es importante tomar medidas. Uno de los momentos en los que más nos pueden molestar las altas temperaturas es durante la noche, influyendo directamente en la calidad del sueño.

Aunque aparatos como el aire acondicionado pueden ser de gran ayuda, muchas personas buscan ahorrar en la factura de la luz. Para ello, hay diferentes métodos caseros que pueden ser muy útiles para combatir el calor extremo.

Si eres una de esas personas, hay un truco poco conocido que tiene una gran efectividad. Para llevarlo a cabo, tan solo se necesitan unos calcetines, un puñado de arroz y un congelador, por lo que es barato y sencillo de poner en práctica.

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Cómo preparar el calcetín con arroz

Para prepararlo, lo primero es coger un calcetín limpio y asegurarse de que no tenga agujeros. Después, hay que llenarlo con arroz crudo, sin necesidad de cocinarlo previamente, y hacer un nudo en el extremo para evitar que los granos se salgan.

No es necesario llenarlo por completo. Lo ideal es dejar algo de espacio para que el contenido pueda moverse y el calcetín conserve cierta flexibilidad. Una vez preparado, introdúcelo en una bolsa hermética y déjalo en el congelador durante unas horas. La bolsa ayudará a proteger el arroz de la humedad y evitará que absorba los olores de otros alimentos.

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Cuando esté suficientemente frío, sácalo y colócalo sobre la almohada, detrás del cuello, cerca de los pies o entre las piernas, según la zona en la que quieras notar una mayor sensación de frescor.

¿El arroz absorbe bien el frío?

Aunque pueda parecer que el arroz tiene alguna propiedad especial para enfriarse, no es así. El efecto se debe simplemente a que los granos alcanzan una temperatura baja al permanecer durante horas en el congelador y después transfieren parte de ese frío al cuerpo cuando entran en contacto con él.

Sin embargo, cuenta con una ventaja muy importante. El arroz resulta práctico porque contiene muy poca agua en comparación con otros alimentos. Por eso, al introducirlo en el congelador, no se convierte en un bloque sólido de hielo, sino que los granos permanecen separados y permiten que el calcetín mantenga una cierta flexibilidad. Esto hace que pueda adaptarse mejor a la forma de la cabeza, el cuello o las piernas que una bolsa de hielo rígida.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

No obstante, conviene tener claro que el arroz no tiene una capacidad extraordinaria para conservar el frío. Una vez fuera del congelador, irá aumentando progresivamente de temperatura. Por ello, su efecto refrescante será limitado y temporal. Por este motivo, es importante tener siempre dos calcetines en el congelador.

No existe un tiempo exacto para que desaparezca el frío, ya que depende de factores como la cantidad de arroz utilizada, la temperatura del congelador, el tamaño del calcetín y la temperatura de la habitación. En cualquier caso, no hay que esperar que permanezca frío durante toda la noche. Precisamente por eso, este método debe entenderse como una ayuda puntual para aliviar la sensación de calor, no como un método milagroso.

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