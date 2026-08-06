Si bebes café, no te cepilles los dientes después: este es el tiempo que tienes que esperar para no dañar el esmalte

Una mujer bebiendo una taza de café (Freepik)

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Tomarse una taza de café por la mañana es un hábito cotidianos para millones de personas. Sin embargo, lo que ocurre inmediatamente después de consumir esta bebida puede ser tan importante para la salud bucodental como el propio cepillado. Aunque la mayoría de la población asocia una buena higiene oral con lavarse los dientes cuanto antes, los especialistas recuerdan que hacerlo en el momento equivocado puede resultar contraproducente.

La relación entre la alimentación, el pH de la boca y el cuidado del esmalte dental es un aspecto que cada vez despierta mayor interés entre los profesionales. Algunos gestos que parecen saludables, como cepillarse los dientes justo después de ingerir determinadas bebidas, pueden favorecer el desgaste de la superficie dental cuando las condiciones de la boca no son las adecuadas.

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La ortodoncista Almudena Herraiz ha compartido en un vídeo de TikTok (@almuherraizortodoncia) uno de los hábitos que ha cambiado desde que ejerce su profesión, y explica por qué ha dejado de cepillarse los dientes inmediatamente después de beber vino o café y cuál es la rutina que recomienda seguir para proteger el esmalte.

“Lo primero que hago siempre es enjuagarme con agua y esperar treinta minutos antes de cepillarme. Nunca hay que cepillarse justo después”, explica Herraiz en su publicación. Según detalla, este sencillo cambio permite reducir el impacto que estas bebidas tienen sobre la superficie de los dientes y evita que el cepillado se realice cuando el esmalte es más vulnerable.

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Las alteraciones en el PH de la boca

La ortodoncista señala que el motivo está relacionado con las alteraciones que experimenta el pH de la boca tras consumir vino o café. “El problema es que en ese momento del vino y el café se disminuye mucho el pH, entonces si nos cepillamos vamos a rayar mucho más el esmalte y se va a manchar más”, afirma.

El esmalte es la capa más externa y dura del diente, pero también puede sufrir desgaste cuando se combina un entorno ácido con la fricción del cepillo. En esas circunstancias, un gesto que normalmente resulta beneficioso puede contribuir a deteriorar la superficie dental, favoreciendo además la aparición de manchas con el paso del tiempo.

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La importancia de cuidar tus dientes.

Por ese motivo, Herraiz recomienda no recurrir al cepillo de forma inmediata. En su lugar, aconseja un paso previo muy sencillo: “Si nos enjuagamos con agua, ayudamos a neutralizar un poco el pH, evitamos esa subida fuerte y a los 30 minutos nos cepillamos y ya no hay riesgo”.

Ese intervalo de media hora permite que la boca recupere unas condiciones más favorables antes del cepillado. El agua ayuda a arrastrar parte de los restos de la bebida y contribuye a que el pH vuelva progresivamente a niveles menos ácidos, reduciendo así el riesgo de dañar el esmalte durante la higiene dental.

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Cuándo nos lavamos los dientes también importa

El consejo desmonta una de las creencias más extendidas sobre la higiene oral: que cuanto antes se utilice el cepillo después de comer o beber, mejor. En realidad, según explica la especialista, el momento elegido también influye en la protección de los dientes y puede marcar la diferencia a largo plazo.

Con un gesto tan sencillo como sustituir el cepillado inmediato por un enjuague con agua y esperar media hora, es posible mantener la rutina de higiene sin someter al esmalte a un desgaste innecesario. Un cambio de hábito que, según la experiencia compartida por la ortodoncista, puede ayudar a conservar mejor la salud y el aspecto de los dientes.

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