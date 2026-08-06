España
Agregar Infobae enGoogle

Si bebes café, no te cepilles los dientes después: este es el tiempo que tienes que esperar para no dañar el esmalte

Una ortodoncista explica que lavarse los dientes inmediatamente después puede desgastar el esmalte dental

Café – ayunas – beneficios – precauciones – Perú – salud – 16 julio
Una mujer bebiendo una taza de café (Freepik)
Guardar

Tomarse una taza de café por la mañana es un hábito cotidianos para millones de personas. Sin embargo, lo que ocurre inmediatamente después de consumir esta bebida puede ser tan importante para la salud bucodental como el propio cepillado. Aunque la mayoría de la población asocia una buena higiene oral con lavarse los dientes cuanto antes, los especialistas recuerdan que hacerlo en el momento equivocado puede resultar contraproducente.

La relación entre la alimentación, el pH de la boca y el cuidado del esmalte dental es un aspecto que cada vez despierta mayor interés entre los profesionales. Algunos gestos que parecen saludables, como cepillarse los dientes justo después de ingerir determinadas bebidas, pueden favorecer el desgaste de la superficie dental cuando las condiciones de la boca no son las adecuadas.

PUBLICIDAD

La ortodoncista Almudena Herraiz ha compartido en un vídeo de TikTok (@almuherraizortodoncia) uno de los hábitos que ha cambiado desde que ejerce su profesión, y explica por qué ha dejado de cepillarse los dientes inmediatamente después de beber vino o café y cuál es la rutina que recomienda seguir para proteger el esmalte.

“Lo primero que hago siempre es enjuagarme con agua y esperar treinta minutos antes de cepillarme. Nunca hay que cepillarse justo después”, explica Herraiz en su publicación. Según detalla, este sencillo cambio permite reducir el impacto que estas bebidas tienen sobre la superficie de los dientes y evita que el cepillado se realice cuando el esmalte es más vulnerable.

PUBLICIDAD

Las alteraciones en el PH de la boca

La ortodoncista señala que el motivo está relacionado con las alteraciones que experimenta el pH de la boca tras consumir vino o café. “El problema es que en ese momento del vino y el café se disminuye mucho el pH, entonces si nos cepillamos vamos a rayar mucho más el esmalte y se va a manchar más”, afirma.

El esmalte es la capa más externa y dura del diente, pero también puede sufrir desgaste cuando se combina un entorno ácido con la fricción del cepillo. En esas circunstancias, un gesto que normalmente resulta beneficioso puede contribuir a deteriorar la superficie dental, favoreciendo además la aparición de manchas con el paso del tiempo.

La importancia de cuidar tus dientes.

Por ese motivo, Herraiz recomienda no recurrir al cepillo de forma inmediata. En su lugar, aconseja un paso previo muy sencillo: “Si nos enjuagamos con agua, ayudamos a neutralizar un poco el pH, evitamos esa subida fuerte y a los 30 minutos nos cepillamos y ya no hay riesgo”.

Ese intervalo de media hora permite que la boca recupere unas condiciones más favorables antes del cepillado. El agua ayuda a arrastrar parte de los restos de la bebida y contribuye a que el pH vuelva progresivamente a niveles menos ácidos, reduciendo así el riesgo de dañar el esmalte durante la higiene dental.

Cuándo nos lavamos los dientes también importa

El consejo desmonta una de las creencias más extendidas sobre la higiene oral: que cuanto antes se utilice el cepillo después de comer o beber, mejor. En realidad, según explica la especialista, el momento elegido también influye en la protección de los dientes y puede marcar la diferencia a largo plazo.

Con un gesto tan sencillo como sustituir el cepillado inmediato por un enjuague con agua y esperar media hora, es posible mantener la rutina de higiene sin someter al esmalte a un desgaste innecesario. Un cambio de hábito que, según la experiencia compartida por la ortodoncista, puede ayudar a conservar mejor la salud y el aspecto de los dientes.

Temas Relacionados

CaféDientesSalud bucodentalEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo

Según los datos del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo

Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo

Si tienes alguno de estos 8 síntomas, debes ir al oftalmólogo

Existen varias señales de alarma que requieren una visita al oftalmólogo y no debemos ignorar

Si tienes alguno de estos 8 síntomas, debes ir al oftalmólogo

La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento

La mujer, de 44 años, fue hallada en la trastienda de un taller de zapatería después de que un trabajador recibiese un mensaje del sospechoso advirtiéndole de que no se acercara al establecimiento

La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento

España roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración: colombianos, venezolanos y marroquís encabezan la lista de nuevos residentes

Uno de cada cinco residentes ha nacido en el extranjero mientras la natalidad continúa su caída en picado

Infobae

Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga

La hija menor de Donald Trump ha elegido la isla pitiusa para disfrutar de unos días de descanso junto a su mejor amiga después de pasar por la Costa Azul con su marido y su hijo

Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

Incluso los directivos prefieren vivir mejor que ascender: seis de cada diez rechazarían más sueldo y responsabilidad si perjudica su bienestar

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual