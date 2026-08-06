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Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga

La hija menor de Donald Trump ha elegido la isla pitiusa para disfrutar de unos días de descanso junto a su mejor amiga después de pasar por la Costa Azul con su marido y su hijo

Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)
Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)
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Ibiza vuelve a convertirse este verano en el gran punto de encuentro de la jet set internacional y, entre los nombres que han elegido la isla para disfrutar de unos días de descanso, destaca el de Tiffany Trump. La hija menor de Donald Trump, de 32 años, ha aterrizado en la isla pitiusa para disfrutar de unas vacaciones marcadas por el lujo y la discreción, alejándose por unos días del foco político que rodea a su familia.

La abogada, que en mayo del año pasado se convirtió en madre de su primer hijo, Alexander, fruto de su matrimonio con el empresario Michael Boulos, ha cambiado durante unos días el ambiente familiar por una escapada entre amigas. Tras pasar unos días navegando por la Costa Azul junto a su marido, su madre Marla Maples y el pequeño Alexander, Tiffany ha puesto rumbo a Ibiza para continuar sus vacaciones estivales.

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Acompañada por su íntima amiga Karen Shiboleth, una conocida socialité e influencer neoyorquina perteneciente a una influyente familia estadounidense, la hija del presidente norteamericano ha recorrido algunos de los rincones más exclusivos de la isla. Ambas mantienen una estrecha amistad desde sus años universitarios y han compartido algunos de los momentos más importantes de sus vidas, desde bodas hasta celebraciones familiares.

Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)
Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)

Moda de lujo, una villa privada y el restaurante de moda

Durante su estancia, Tiffany Trump se aloja en una exclusiva villa privada desde la que se ha desplazado a algunas de las playas, terrazas y establecimientos más exclusivos de Ibiza. Aunque ha mantenido un perfil relativamente discreto, sus publicaciones en redes sociales han permitido conocer algunos detalles de una escapada en la que no han faltado los planes de lujo.

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Uno de los lugares elegidos ha sido Casa Jondal, el prestigioso restaurante del chef Rafa Zafra, convertido desde hace varias temporadas en uno de los destinos gastronómicos favoritos de celebridades y empresarios que pasan el verano en la isla. Especializado en pescados y mariscos de alta cocina, el establecimiento ofrece algunas propuestas tan exclusivas como su conocida pasta con caviar, uno de los platos estrella de la carta, con un precio de 125 euros.

Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)
Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)

La moda también ha tenido un papel protagonista durante el viaje. Tiffany ha lucido varios estilismos de firmas internacionales de alta gama que no han pasado desapercibidos entre sus seguidores. Para una de sus jornadas junto al mar eligió un vestido de punto calado de la firma Solid & Striped combinado con un bañador azul, un conjunto que completó con una de las piezas más codiciadas de su vestidor: un bolso Mini Kelly de Hermès, valorado en torno a los 38.000 euros.

A lo largo de la semana también ha dejado ver otras prendas de firmas como Miu Miu, además de diferentes accesorios de lujo que confirman su gusto por la moda más exclusiva.

Un verano entre la Costa Azul e Ibiza

La escapada balear llega después de unos días de descanso en la Riviera francesa, donde Tiffany disfrutó de unas vacaciones familiares a bordo de un espectacular megayate de 100 metros de eslora. Allí compartió tiempo con su marido, Michael Boulos, su madre Marla Maples y el pequeño Alexander, nacido hace apenas unos meses.

Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)
Tiffany Trump en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @tiffanytrump)

En Ibiza, sin embargo, el plan ha sido muy diferente. La hija de Donald Trump ha apostado por unos días entre amigas, disfrutando del ambiente estival de la isla, de su oferta gastronómica y de algunos de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo.

La isla vuelve así a consolidarse como uno de los destinos favoritos de la alta sociedad internacional. Este verano, nombres como Pierre Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, Jennifer Aniston, Courteney Cox o Mischa Barton también han elegido Baleares para disfrutar de sus vacaciones.

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